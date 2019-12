Alfredo conde: "Fue el reto más difícil que escribí en toda mi vida"

El escritor ourensano Alfredo Conde presentó ayer su nueva novela, "Homes de ferro", dentro de una iniciativa que forma parte del programa para la promoción del Xacobeo por parte de la Xunta de Galicia. Bajo la editorial Ézaro Ediciones, el literato escribe la historia de cuatro hombres que se embarcan en una peregrinación marítima desde Irlanda a Santiago de Compostela, a bordo del Naomh Gobnait, una embarcación de madera reconstruida.

-¿Cómo aborda "Homes de ferro"?

-Afronto esta novela con un miedo tremendo, creo que es lo más difícil que escribí en la vida. Imagínate contar la vida de cuatro hombres de 60 años que se suben a una lancha que se hacían hace miles de años y navegan 2.500 millas sin hablar, porque mientras remas no hablas. Contar ese viaje, se me hacía muy muy difícil, así que la abordé con mucho miedo y respeto.

-Miedo sí, y, ¿ganas e ilusión?

-Fue un reto, un desafío y si no los aceptas a la edad que yo tengo cuándo los vas a aceptar. 'El que no se arriesga no cruza mal', y yo arriesgué para cruzar ese mar.

-¿Cómo se caracteriza a los personajes y qué es real y ficción en la novela?

-Alguna experiencia del mar hay que tener y afortunadamente fui marinero. Aproveché algo de lo que viví en el mar para imaginarme lo que podría estar viviendo. La novela no es una biografía ni un relato histórico ni un documental, es una novela basada en hechos reales, con personajes reales, pero con sus pensamientos ficticios, igual que sus reacciones, pero todo lo demás es tal cual.

-Es una novela moderna identificada con el Camino de Santiago. ¿Qué relación tiene con él?

-Hice todos los caminos. En el año 1993 hice nueve guiones de una hora y media de duración cada uno, de los cuales se emitieron siete y fue la serie del Camino de Santiago que más se emitió hasta la fecha. Entonces, algo de conocimiento sobre el Camino tengo.

-¿Por qué "Homes de Ferro"?

-Pues porque cuando era marinero, los gallegos pasaban mucho tiempo en el mar y cuando llegaban a Reikiavik, en Islandia, decían de ellos que eran hombres de hierro en barcos de madera. Entonces yo jugué con eso, porque la obra trata de cuatro hombres irlandeses de hierro que llegaron en un barco de madera recubierto con lona, construido ahora, pero imitando el anterior, el de la época. Había más títulos, pero me pareció el más adecuado y un homenaje a todos los marinos gallegos, porque sigue siendo cierto eso de 'Para mariñeiros nós'.