Amenaza a su ex por carta cuando estaba preso: "No sabes el daño que pueden hacer mis bastardos drogados"

Un hombre de 38 años se conformó ayer en Ourense con 15 meses de prisión por amenazar a su expareja por carta, cuando se encontraba preso en el centro penitenciario de Bonxe, en Lugo. "No sabes el daño que pueden hacer mis bastardos", fue una de las frases intimidatorias de la misiva.

El acusado fue pareja de la víctima desde 2010 hasta octubre de 2017. Unos tres años, en la calle, antes de que él ingresara en prisión, y el resto del tiempo con él ya interno en la cárcel. Estando en Bonxe, le mandó a su expareja una carta manuscrita que la mujer recibió el 13 de febrero de 2018. "No quiero problemas contigo, ni quiero mandar un pequeño ejército a tu casa a que cojan mis cosas. Porque si tiene que subir a coger mis cosas sabes que será peor. Yo tampoco quiero que te pase nada malo", le escribió.

La amenazó con que no fuera a Zaragoza con otro hombre, "porque no sabes el daño que pueden hacer mis bastardos drogados, y lo que me jodería sería que estuvieras tú por el medio, porque sé que no van a mirar si estás tú o no. Entonces, como decimos en el barrio, tú serías un daño colateral. Yo no voy a hacerte nada pero tienes a toda mi gente echando humo por las orejas".

También se dirigió a la nueva pareja de su ex: "Quiero quedar contigo, los dos solos, y darnos golpes hasta que uno reviente, me da igual que sea a puños, a cuchillo o a hierro. No me gustaría tener que ir a buscarte, además sería peor para ti. Te buscaré hasta debajo de las piedras, reza para que cuando salga no me líe, porque si me entra la psicopatada estás jodido".