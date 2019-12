La Guía de Vinos de Galicia concede medallas Gran Oro al Ribeiro, Valdeorras y Ribeira Sacra

Luis Paadín presentó ayer la "Guía de Vinos de Galicia" para 2020, en la que concede a las bodegas de la denominación de origen del Ribeiro 18 medallas de Gran Oro, 121 medallas de Oro y 46 medallas de Plata. La denominación de origen de Valdeorras fue dinguida con 20 medallas de Gran Oro, 68 medallas de Oro y 43 de Plata. La denominación de origen Ribeira Sacra consiguió 19 medallas de Gran Oro, 140 medallas de Oro y 37 medallas de Plata. Y también ha recibido 4 Trofeos Ampelos, premios que entrega a las bodegas cuando tienen Grandes Oros, como "reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la excelencia".

En la denominación de origen del Ribeiro fueron distinguidos con el premio Gran Oro en vinos blancos "A Teixa" 2017, "Armán, Finca Os Loureiros" 2016, "Armán, Finca Misenhora" 2016, "Coto de Gomariz, Finca O Figueiral" 2017, "Cuñas Davia, Barrica" 2017, "Emilio Rojo" 2017, "Finca Viñoa", "Embotellado Tardío" 2016, "Finca Viñoa", "Paraje Penaboa" 2014, "Mal Raio Te Parta" 2018, "Ramón do Casar Nobre" 2017, "Ramón do Casar Lento" 2017, "Teira X" 2018, "Saramusa" 2018, "Viña de Martín Escolma" 2015, "Val de Nairoa" 2017. En vino tinto ganó el Gran Oro "Super Héroe" 2016. En vinos tostados cuentan con el Gran Oro "Alma de Reboreda", 2008. También, el "Tostado de Costeira". En la denominación de origen Valdeorras cuentan con el Gran Oro "200 Cestos da Coroa" 2017 (blanco), "A Coroa Lías" 2017(blanco), "As Sortes Val do Bibei" 2018 (blanco), "Avancia" 2017 (blanco), "Escada" 2017 (tinto), "Escada Lembranzas" 2015 (tinto), "Fardelas de Viñaredo" 2016 (blanco), "Godeval 1986" 2017 (blanco), "Godeval Cepas Vellas" 2018 (blanco), "Guitián +50 Meses" 2014 (blanco), "Guitián Fermentado en Barrica" 2017 (blanco), "Lagar do Cigur G. T." 2013 (tinto), "Memoria de Ventura G. T." 2015 (tinto), "O Luar do Sil F. B." 2016 (blanco), "O Luar do Sil Sobre Lías" 2017 (blanco), "O Tesouro" 2016 (tinto), "Sorte O Soro" 2016 (blanco), "Traste" 2016 (tinto), "Vella da Chaira do Ramiriño" 2016 (tinto) y "Vía XVIII" 2017(tinto).

En la Ribeira Sacra logaron el Gran Oro "Abadía da Cova Xuno" 2018, "Adega Vella Tradición" 2017, "Adobe" 2018, "Algueira Carravel" 2016, "Algueira Risco" 2016, "Capricho" 2015, "Casa Moreiras Selección" 2018, "Cividade E. L. José Verao" 2018, "D'Fris" 2017, "Don Bernardino 4 Generación" 2015, "Expresión Histórica" 2015, "Finca Míllara" 2016, "Gaela Os Queixeiros" 2017, "Gaios" 2015, "Neno da Ponte Oubenzas" 2017, "Prómine Barrica" 2017, "Sabatelius Carballo" 2016, "Tolo do Xisto Os Conventos" 2015 y "Vía Romana" 2017.