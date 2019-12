"Las vías tendrían que ir pegadas a Río Arnoia"

El Colegio de Arquitectos colgó un video en la red para animar a los ciudadanos a posicionarse contra la estación que el Gobierno central y la Xunta pretenden implantar en esta ciudad. "Si alguien lo puede parar, es la sociedad ourensana", indica Rafael Castro Armesto, tras comprobar que "los políticos que nos representan no tienen la intención de hacerlo, ni unos ni otros".

Rafael Castro aclara que el Colegio de Arquitectos no está en contra del diseño del edificio de la estación. "No, el problema es urbano". Y, en ese sentido, explica: "Desde el primer estudio que se hizo en el año 2006, para la estación del AVE, las vías del tren tenían que ir pegadas a la rúa Río Arnoia, porque ahí hay una playa de vías equivalente a 32 campos de fútbol, y ahora no se necesitan más que seis vías, en la zona más ancha. Por lo tanto, si las vías fueran pegadas a la rúa Río Arnoia, el resto de espacio que hay entre las vías y la rúa Eulogio Gómez Franqueira podría reutilizarse para hacer nuevas dotaciones para la ciudad", además de acometer la estación entre el barrio de A Ponte y el barrio de O Vinteún. Pero en el año 2015-2016 cambiaron el concepto".