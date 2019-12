"La estabilidad en el trabajo es el principal problema para volver"

Paula Guede (28 años) es enfermera en Inglaterra y con el Brexit ratificado la experiencia profesional dejará de contar. "Con el tema del Brexit, cada vez tengo más cerca volver, pero el problema de regresar sería la estabilidad en el trabajo. Son seis años los que tengo de experiencia trabajando como enfermera pero por el sistema que tiene España, es muy poco tiempo", argumenta Paula.

La ourensana es consciente de la situación que viven las enfermeras en la comunidad y ve en eso el principal problema para regresar a su casa natal. "La temporalidad de las enfermeras no es fácil, para encontrar una estabilidad es complicado, vives pendiente del teléfono para trabajar y no puede plantear tu vida". Advierte que la precariedad del trabajo público provoca que busque otras "alternativas, pero que esas opciones privadas son también difíciles". Y añade un problema más: "Mi pareja es de Málaga y en el caso de que él quisiera trabajar en Galicia, también como enfermero, tendría que tener el Celga 4 y no tendría tantos puntos y eso le restaría opciones de trabajar, entonces hay más problemas".

La intención de la ourensana es volver a España "algún día a buscar suerte, principalmente a Málaga, porque allí tendremos muchas más opciones".