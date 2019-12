"Una cosa es querer volver a casa y otra distinta es hacerlo a cualquier precio"

Manuel Domínguez (27 años) es periodista deportivo en Berlín. Se marchó hace cinco años a Salzburgo por un proyecto de voluntariado y desde allí vertebró su futuro lejos de su Ourense natal. Mira a su tierra desde la lejanía, con 'morriña', pero también con recelo por las escasas y precarias oportunidades laborales. "Como en casa no se está en ningún sitio, más a partir de una edad que buscas tranquilidad y comodidad, pero lo que está claro es que una cosa es querer volver y otra distinta hacerlo a cualquier precio", pronostica el ourensano que es crítico con la situación actual: "Lo datos hablan por sí solos y es mucha la gente que supera la treintena y se tiene que marcha. ¿Cuánta gente quiere emigrar y empezar de cero con esas edad? Yo creo que nadie y si los datos dicen eso es porque algo mal se está haciendo en la provincia y en el conjunto de las políticas autonómicas y estatales". Su postura es firme: "Aunque quiera volver a medio largo plazo, es un horizonte complicado y regresar a Ourense, lo veo muy complicado, esa es la realidad en mi profesión". Vuelve a casa por Navidad y su reflexión invita ala 'morriña': "¿Cómo no va a querer volver una persona a su ciudad con familia y amigos, pero la precariedad en el trabajo no invita a volver".