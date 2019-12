El padre del niño nacido en Verín: "Trasladaron a la madre para estar dos horas en una silla en el pasillo"

El padre del niño nacido la pasada madrugada en el Hospital Comarcal de Verín, después de que el Sergas cerrara el paritorio el día 1 de este mes, reconoce que "el parto fue maravilloso", en el referido centro, pero se queja de la falta de sensibilidad de algún responsable sanitario -el pediatra-, dado que "en el momento que se lo pusieron a la madre, el niño iba a coger el pecho y se lo quitaron, para trasladarlo inmediatamente al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)". También cuestiona que, tras la recuperación de la madre en Verín, la trasladaran al CHUO, donde permaneció dos horas en una silla de ruedas, con sangrado y mareos en el pasillo.

La madre se quedó en el Hospital Comarcal de Verín, durante dos horas, "a la espera de recuperación", y cuando llegó a Ourense, en torno a las 9.30 horas, "la dejó la ambulancia en urgencias de ginecología, la pusieron en una silla de ruedas, y estuvo allí dos horas sentada en el pasillo, sangrándose y con mareos".

El padre muestra descontento con el trato recibido en el CHUO: "Es que no teníamos habitación; un desastre". Y agrega: "Imagínate, acaba de dar a luz, ha habido desgarro?; no tiene sentido que la mantuvieran tanto tiempo en una silla de ruedas". Y a la una de la tarde, lamentaba: "Ahora no coge el pecho", cinco horas después de que se lo hubieran retirado, a pesar de que facultativos de Verín "pidieron que dejaran al niño con la madre, durante las dos horas que tuvo de recuperación en el centro comarcal, para realizar luego el traslado de ambos a Ourense, pero se negaron".

El padre y la madre, que quieren reservar su nombre e imagen por cuestión de privacidad, consideran que la decisión no se ha tomado por cuestiones de seguridad. "El niño estaba perfectamente. Ha sido un niño que ha nacido con muchísima energía. Se encuentra bien". Y muestran su deseo de que termine aceptando el pecho materno, "por las ventajas de inmunidades y de salubridad que tiene", frente a otra alimentación alternativa.

La madre fue atendida en el momento del parto en el Hospital de Verín, a las 5.50 horas de la madrugada del jueves, por un ginecólogo, una matrona y una auxiliar de enfermería. El padre revela que "fue un parto muy cómodo, como en casa" y tuvo "total sensación de seguridad". La madre rompió aguas a las 12.15 horas e ingresó en el Hospital de Verín en torno a las 12.50 horas. El ginecólogo no ordenó el traslado de la mujer a Ourense, según el padre, porque "ya estaba muy dilatada. A los veinte minutos, la dilatación era mucho mayor, por lo que decidió que el parto fuera en Verín, ante el riesgo de que la madre diera a luz durante el traslado".

La madre y el niño, al que le pondrán de nombre Manuel, se encuentran en planta en el CHUO desde las 11.45 horas de la mañana de ayer. Este es el primer hijo de la pareja, que a los treinta años edad está pensando en buscarle un hermanito, "en cuanto podamos", por lo que reclama abiertamente que se mantenga la sala de partos del Hospital Comarcal de Verín. En este sentido, indica: "Se ve que el protocolo de actuación entre Verín y Ourense, si lo hay, no funciona. Nosotros, en todo momento, nos hemos sentido muy bien atendidos y muy seguros de lo que estaban haciendo en Verín. La asistencia ha sido maravillosa. Y podemos decir todo lo contrario de Ourense, por el trato que le han dado a mi mujer. No nos parece normal que hayan mantenido a una recién parida en una silla de ruedas, con puntos de sutura, sin ni siquiera facilitarle una camilla, a pesar de que sufría sangrado y mareos".

Ante esta situación, el padre teme que si se suprime el paritorio de Verín, "pueda masificarse el de Ourense". Incluso se atreve a realizar una puntuación: "Del 1 al 10, al servicio que hemos recibido en Ourense le pongo un 3. Y el de Verín, del 1 al 10, le pongo un 20. Así de claro". Y señala: "Nosotros somos neutrales, porque yo tengo sanidad privada. Esta es la primera vez que recurro a la pública". Por último, el padre indica: "Pudo haber complicaciones. Lo he visto. Estas cosas nunca pasan, hasta que ocurre lo inevitable".