Inspección en una discoteca de Valle Inclán

Una discoteca de la calle Valle Inclán será objeto de inspección municipal por carecer, presuntamente, de licencia. Miguel Caride expuso que "según nos informó la concelleira de Urbanismo no consta la solicitud de licencia de obra y por supuesto no consta la de otorgación de licencia alguna en la junta de gobierno en la que nosotros estamos. Me informó la concelleira que se va a requerir al arrendatario para que permita una entrada de inspección para comprobar si se realizaron las obras que dicen los vecinos y si es así instar a un expediente sancionador y resposicionador de la legalidad. Si efectivamente no tiene licencia se pasará a la clausura del local".