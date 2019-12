Manuel Baltar sobre el paritorio de Verín: "Es un escenario que hay que revertir"

El presidente del PP provincial de Ourense, Manuel Baltar, conoció el parto de una madre en el paritorio de Verín. El posicionamiento del grupo provincial es claro: "Tenemos clara la declaración política y la manifestación pública de nuestra posición en relación con eso. El pronunciamiento es expreso y contundente y recoge el sentimiento de todas las personas que se manifestaron y se concentraron en su momento, y con un independencia de ideologías y de partidos políticos. Es una cuestión humana y sanitaria de un escenario que habla del mundo rural y todo lo que no vaya en la línea de ampliar y de mantener servicios en el mundo rural va a contar con nuestra oposición. Es una declaración que no tenemos nosotros si no los representantes públicos a los que representamos y viven en esas comarcas. Es un escenario que tenemos que revertir".

Ante una posible actuación por parte de la Diputación que el mismo preside y coordina, añadió que "no estamos hablando de esa dinámica de tomar medidas, estamos hablando de un cierre por un aval técnico y un posicionamiento social y político que solucionando esa cuestión de los pediatras, porque esa es una realidad, que no están en el mercado y no concurrieron en el mercado a las plazas públicas ofertadas, pues que se mantenga el servicio, no estamos hablando de cuestiones imposibles. Estamos hablando de mantener el servicio y que no sea una suspensión definitiva si no que se arregle el problema de los recursos humanos".

El grupo socialista instó al gobierno provincial a "tomar acciones y competencias" en el asunto. El presidente provincial alegó que "ese grupo lo que menos debía hacer es politizar este problema. Lo que plantea ese grupo no es posible y estamos hablando del ámbito autonómico, y aunque digan que tenemos una parte en esa competencia como es el Centro Gallego de Formación Profesional en la FP, el desarrollo de la competencia es del gobierno autonómico, así que no politicen un tema de importancia máxima".