Acosa a su ex: "Sé todo lo que haces, tus movimientos y a qué hora te bajas del autobús"

No aceptó la ruptura y presionó a su ex con seguimientos, vigilancias, llamadas y mensajes. El acusado, un hombre de 30 años, admite las coacciones y acepta 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad. No podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella en 4 años. Rompieron en junio de 2016 y en octubre empezó a acosarla. El 20 de ese mes la esperó a la salida del instituto, la siguió hasta su portal y le insistió que volviera. La chica subió y él aguardó a que bajara para dirigirse a casa de su abuela y fue tras ella a continuación.

El día siguiente la llamó con insistencia y le mandó wasaps. Al verla le dijo: "Sé todo lo que haces, tus movimientos, a qué hora te bajas del autobús, a qué horas lo coges y las paradas que utilizas. Sé dónde está el negocio de tus padres". Al día siguiente la esperó ahí, le dijo que no iba a permitir que nadie se acercara y le escribió un SMS. "¿Esto es lo que quieres, no salir tranquila nunca de casa?" El día 25 fue a su casa, timbró y se le acercó: "Aunque tú no me veas a mí, yo sí a ti"