"Places", premio del jurado al mejor corto del Festival de Verín

"Places", de Claudia Barral Magaz, ha sido galardonada con el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de la Categoría Oficial Otra Mirada del Festival Internacional de Cortos de Verín. "Los que no sienten", de Alba Carnero, Carlota Mojica, Marta Porto y Débora Vargas, fue distinguida con el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de la Categoría Horizonte; "16 de diciembre", de Álvaro Gago, Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de la Categoría Oficial A Raia; "The distance between us and the sky", de Kekatos Vasilis, Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de la Categoría Oficial Nova; "Santa Baia de Montes", de Sabela Souto, Premio Especial del Público al Mejor Cortometraje; "KIDS", de Michael Frei y Mario Von Rickemback, Premio Camira de la Crítica: Mención especial; y "Leyenda dorada", de Ion de Sosa y Chema García Ibarra, Premio NUMAX a la Exhibición del Mejor Cortometraje de menos de 10 minutos.

El Festival Internacional de Cortos de Verín, FIC Vía XIV, cierra su cuarta edición tras una semana en la que ha proyectado una programación "de grandísima calidad", indicó el director del certamen, Carlos Montero, en la gala de clausura celebrada ayer en el Auditorio de Verín. "Que acertamos con nuestra programación es un hecho incontestable", agregó Montero, y destacó que "muchas de las piezas exhibidas este año han recibido premios a nivel nacional e internacional". Este año ha tenido en la programación dos obras nominadas a los Goya 2020. También contó con uno de los directores nominados.