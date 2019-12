"Que los metan ya en la cárcel", pide la madre tras confirmar el TSXG la condena de 'A Esmorga'

"Se me pone la piel de gallina", dice emocionada Constanta Paula al recordar que en pocos días se cumplirán cinco años del asesinato de su hijo Alexandru Walter Boghiu, que tenía 22 cuando fue golpeado y arrojado a un canal que desemboca en un embalse en Boborás, cuando aún se encontraba vivo, tras recibir antes una paliza. Sus dos asesinos, Óscar E. L. y Eduardo L. F. están libres desde 2016 pese a ser considerados autores del crimen por un jurado y condenados a 16 años de cárcel por la Audiencia Provincial. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificó ayer la sentencia que rechaza su apelación y ratifica la decisión. A los acusados les queda la última posibilidad, interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía no prevé por el momento solicitar de nuevo el ingreso en prisión de ambos antes de que se resuelva el recurso final -la Audiencia ratificó la libertad tras el veredicto del jurado-, pero la acusación particular sí lo hará.

Ayer lo confirmaba la madre en una conversación por teléfono, poco después de recibir con satisfacción la confirmación de la condena por parte del TSXG. "Quiero que los metan ya en la cárcel, donde deberían estar desde hace mucho tiempo. Que se haga justicia de una vez, ha pasado demasiado tiempo".

Una noche de juerga degeneró en violencia y un asesinato. La Guardia Civil bautizó el caso como 'A Esmorga', por los paralelismos con la novela de Blanco Amor. Los acusados conocieron al joven el 18 de diciembre de 2014 en un bar de O Carballiño y decidieron ir a casa de Eduardo para seguir la juerga. Tras una paliza previa en la vivienda, en la que participó Óscar, ambos lo llevaron al canal, en un paraje apartado. Óscar lo arrojó al agua y Eduardo no lo impidió.

En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Alañón, expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense, el TSXG indica que, sobre la parte formal de la decisión del jurado -el veredicto de culpabilidad se sustentó en una mayoría de 7 de 9 votos- "ni existen defectos en la proposición del objeto del veredicto ni hay motivos que pudieran haber dado lugar a la devolución del acta al jurado".

Un plan "previamente tramado"

Los magistrados del alto tribunal gallego destacan que la sentencia "razona adecuadamente" la conclusión de que "en ningún momento hubo una parada en aquel lugar de manera accidental, sino que obedecía al desarrollo del plan que ambos acusados previamente habían tramado". El TSXG hace referencia a las palabras de la mujer de uno de los condenados, quien atribuyó "de manera inmediata" una muerte a la actuación conjunta de ambos acusados. "Evidentemente, esas palabras carecen de sentido si previamente no hubiera tenido conocimiento de tal acuerdo, de la intención conjunta de ambos de acabar con la vida de la víctima", recalcan los jueces.

El veredicto de culpabilidad "es perfectamente razonable, se acomoda a elementales reglas de la experiencia y en modo alguno puede ser tildada de absurda o arbitraria desde la consideración del testimonio de referencia". Los magistrados insisten en que "no hay tacha alguna a las conclusiones obtenidas por el tribunal, al margen de que pudieran existir o no otras versiones igualmente posibles".

En opinión del Superior, el jurado "ha contado con suficiente prueba de cargo, la ha valorado debidamente, ha sido practicada con respeto a los principios legales y constitucionales del proceso y, en definitiva, todo el razonamiento se encuentra acomodado a la lógica y a las máximas de la experiencia".

Sobre las alegaciones de Eduardo, considerado el cooperador necesario para cometer el crimen, el alto tribunal gallego recalca que "nada hizo para impedir que la víctima fuera fatalmente arrojada al canal del río Viñao". La sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense fundamentaba que Óscar fue el único que agredió al fallecido y que después lo tiró al río, pero "no eclipsa la responsabilidad" de Eduardo "a título de autor", argumentan los magistrados del TSXG, quienes recuerdan que "para fundamentar esta afirmación, el tribunal se apoya en la existencia del acuerdo previo y en la conducción del vehículo, por lo que realiza una aportación objetiva y causal para la ejecución del plan criminal". En definitiva, inciden en que la "contribución causal" del condenado es "absolutamente relevante".