Baltar pide la reapertura del paritorio de Verín horas después de que Feijóo avalase el cierre

El presidente del PPdeOU, Manuel Baltar declaro ayer que "la Xunta tiene que rectificar", sumándose así a la postura de protesta de los trabajadores del Comarca Verín y vecinos de la comarca, contra el cierre del servicio de paritorio de ese hospital comarcal, lo que obliga desde el 1 de diciembre a las gestantes de los diez municipios que dependen de ese centro hospitalario, a desplazarse a Ourense para dar a luz en el CHUO, y ha declarado que "la Xunta tiene que recitificar".

La declaración de Manuel Baltar se producía ayer, tras un acto cultural en la ciudad de As Burgas y apenas unas horas después de que su inmediato superior, presidente del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo defendiese ante el Parlamento de Galicia todo lo contrario, y es que el cierre del paritorio de Verín se había llevado a cabo "por criterios científicos no políticos", y para garantizar "la seguridad y calidad" asistencial a las mujeres durante el parto y a los recién nacidos, pues hay más medios y experiencia de los profesionales en la unidad de Materno de la ciudad.

Es la primera vez que ambos cargos orgánicos, el PP gallego y de Ourense verbalizan posturas claramente encontradas, sobre el cierre de este servicio de paritorio, cierre que lleva implícita la supresión de las urgencias pediátricas para los más de 2.200 niños de 0 a 14 años de todo ese ámbito comarcal. Una divergencia de opiniones que ya se habían materializado "de facto", las últimas semanas, cuando los alcaldes del PP de la comarca de Verín, como son los de O Riós, Cualedro, Vilariño de Conso, Monterrei, Vilardevós, A Gudiña entre otros, así como algún afín a Núñez Feijóo como el exregidor de Verín Jiménez Morán, asistieron a la multitudinaria manifestación contra el cierre del servicio de paritorio celebrada el día 23 delante del hospital comarcal verinense o firmaron el manifiesto de protesta.

Moción del PP en la Diputación

Pero ayer Baltar se desmarcaba claramente del PPdeG, tras advertir de que "no estamos hablando de servicios que no existieran ya" . A preguntas formuladas por los informadores, el presidente provincial del PPdeOU y presidente de la Diputación de Ourense, ha dejado clara la "manifiesta oposición" de la corporación provincial a la decisión adoptada por la Xunta de Galicia, postura que, según ha indicado, ya ha trasladado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. De hecho presentarán al pleno provincial de diciembre una moción conjunta de PPdeOU, DO y Ciudadanos "para la defensa de servicios en el Hospital Comarcal de Verín".

Aunque entiende la justificación técnica que alegó el Gobierno gallego "no podemos permitir que decaiga la atención médica y sanitaria en la provincia" sino que "tenemos obligación de defender los intereses de los vecinos" aseguró Manuel Baltar quien apeló al "sentimiento" generado durante l manifestación de Verín. Insistió en que "no estamos hablando de salvar servicios que no existieran sino de mantener los que existen y no bajar la calidad asistencial" .

El de Baltar fue un punto en contra más en la jornada de ayer para Feijóo, quien mantuvo un duro rifirrafe parlamentario con la portavoz del BNG, Ana Pontón quien le preguntó si "le gustaría que el recorte de servicios en Verín afectase a su compañera o a "su hijo si este tuviese fiebre y tuviera de la cama para desplazarse 60 o 90 minutos". Pontón señaló que 23 millones más para sanidad se evitarían muchos recortes. Núñez Feijóo respondío a Pontón que "no cuente conmigo para hacer política en contra de la seguridad de las mujeres"

Declaración pleno de Verín

Por otro lado ayer el pleno de Verín aprobaba una declaración institucional conjunta de rechazo al cierre del servicio de paritorio y urgencia pediátricas.