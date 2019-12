Alcaldes del PP en contra: "Cuantos más servicios quitan, más fastidian al rural"

Tras reunirse con el gerente del Sergas en Ourense y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, alcaldes del PP de la zona se sumaron a la masiva manifestación del sábado contra el cierre del paritorio en el hospital de Verín.

"Cuantos más servicios nos quitan, más fastidian al rural. Estamos totalmente en contra", afirma el regidor de Riós, Francisco Veiga. "El conselleiro y el gerente dijeron que es una decisión técnica que no tenía marcha atrás. Si van a hacer política los técnicos, ¿para qué estamos nosotros? Como alcaldes nos debemos a los vecinos. Se habla mucho del rural, pero desde las ciudades".

José Luis Suárez, alcalde de Monterrei, destaca que "la comarca se ha manifestado con rotundidad. Tendremos que seguir haciendo presión para que se cese de dejar de prestar servicios en el rural. Esto va en cadena. Ahora es el paritorio, luego otra cosa. No me gusta la expresión, pero esto es un desmantelamiento, así son los hechos".

Manuel Cardoso, de Vilardevós: "El rural está desmantelado y estas cosas no ayudan en absoluto. No queremos perder servicios en el hospital de Verín". Luciano Rivero, de Cualedro: "Los temas técnicos se me escapan, pero fui a la manifestación porque no quiero perder servicios".