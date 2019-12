Verín 'abraza' su hospital y clama contra el cierre del paritorio y las urgencias pediátricas

La presidenta de la comisión delegada del hospital de Verín, Eva Fernández, confirmó ayer que la protesta no termina, ni mucho menos, con esta manifestación. Si el Sergas no da marcha atrás en esta decisión que ha generado posturas contradictorias y que ha sido respaldada por facultativos de los servicios de Ginecología, Obstetricia y Pediatría del CHUO, trabajadores del hospital verinés (la plantilla se acerca a la cifra de 400 personas) iniciarán un encierro en el centro sanitario. "Pedimos que compareza en Verín o conselleiro de Sanidade e esperamos que mediten e retrocedan porque esta decisión é inviable, non se pode deixar a toda unha poboación desatendida", señala.

En el manifiesto de las organizaciones convocantes, el personal sanitario repasa los últimos recortes que afectan a este hospital, como la dermatología pública eliminada recientemente, y advierte del temor a un posible "desmantelamiento" del servicio de cirugía: "Esiximos un servizo cirúrxico con número de ciruxáns e de anestesistas axeitados para dar una asistencia de calidade", así como un servicio de medicina interna dotado del personal necesario.