El Festival Internacional de Verín exhibirá los mejores cortos contemporáneos

El IV Festival Internacional de Cortos de Verín (FIC Vía XIV), arranca hoy a las 20.00 horas en el auditorio de la localidad con una semana repleta de actividades relacionadas con el mundo cinematográfico para todos los públicos. Según el director del certamen, Carlos Montero, "la vocación social del certamen se evidencia, especialmente, en la agenda de actividades paralelas diseñada, con ciclos específicos dedicados a la cinematografía de puntos del globo en conflicto como puede ser el Sahara Occidental, pero también en la temática de muchos de los cortos".

Se exhibirán un total de 72 obras de las que 52 participarán en el concurso oficial y se proyectarán en el marco de las cuatro categorías del festival cuyos ejes argumentales están vinculados a las realidades de Frontera, Emigración y Entroido, tres conceptos que "han dejado gran huella en Verín y que han marcado e inspirado el carácter de sus gentes", afirma Montero.

Asimismo, dentro de la categoría Nova, se exhibirán los mejores cortos de cine contemporáneo.

El Festival, que inicialmente nació para promocionar Verín, se asentó ya como un hito estable en la agenda cultural de la villa.

Este año arrancarán las proyecciones del concurso. En concreto se exhibirán los cortos "The Distance between us and the sky" (Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes 2019), "Pompon Girl", "Butterboo" y "Después también", todas ellas incluidas en la categoría Nova. En el marco de la categoría A Raia se proyectarán "Santa Baia de Montes" (que será presentada por su directora, la verinense Sabela Souto), 16 de decembro, "Letters from childhood", "Cães que ladram aos pássaros", "Marusía" y "Farruca".

Hoy abrirá con "Después también" de Nova 4, a las 20.30, y seguirá con "Farruca" de A Raia 1 a las 22.00 horas.

Y además del ciclo dedicado al Sahara Occidental, habrá también una retrospectiva de cine cubano actual en el marco de la agenda de actividades paralelas del certamen. Junto a esto, la actriz Mabel Rivera será homenajeada en el transcurso de la semana. Se propone, además, una actividad divulgativa que liga música y cine, una agenda específica para los niños y la posibilidad de disfrutar de un avance del documental Entroidar, que está grabando el compostelano Pablo Ces y que se centra en el Entroido de Laza.

También, a lo largo de la semana, se podrán visualizar en Verín las piezas premiadas en el Festival Internacional de Cortos de Comedia, RIR, de Allariz, que es el certamen invitado en esta edición del FIC Vía XIV.

Dentro de la programación paralela, se desarrollarán a lo largo de la semana un concurso de escaparatismo promovido en colaboración con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Verín.