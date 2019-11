Unas 180 mujeres del rural se reúnen para conocer iniciativas de emprendimiento

La Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (FEMURO), celebra un año más las Xornadas de Desenvolvemento Rural y serán hoy y mañana en el Balneario de Laias, en Cenlle. Acudirán 180 mujeres.

FEMURO organiza estas jornadas para sus socias integradas en las 68 asociaciones del rural que están adheridas de toda la provincia de Ourense. Tienen como objetivo incentivar su espíritu participativo y emprendedor y a través de las mismas se muestran diferentes iniciativas de emprendimiento en el rural, lideradas por mujeres para visibilizar el papel que juegan en la sociedad y como es posible reinventarse para vivir y trabajar en el rural. Durante este fin de semana se conjugará formación junto con actividades lúdicas y culturales donde las participantes podrán asimismo disfrutar de convivencia y relajación en el balneario rodeadas de un entorno privilegiado.

Este domingo será la inauguración a las 11.30 horas con la presencia del alcalde de Cenlle, Gabriel Alén y la directora xeral de Familia, Infancia e dinamización demográfica, Amparo González Méndez, y la clausura será a las 13.00 por la secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella acompañada por la diputada del área Reto demográfico, igualdade e políticas sociais de la Diputación, Luz Porto.

A las 12.00 habrá la conferencia "O papel da saúde no desenvolvemento rural" a cargo de Lola Rico Barrena, coordinadora de la Asociación Escola Rural de Saúde da Limia, y a las 12.30 una mesa redonda que lleva por nombre "Mulleres emprendedoras no rural" , participando Belén García Torreiro, propietaria de una tienda de puericultura "La tienda del bebé" (Verín), Concepción Alonso Montero y Noelia Fernández Alonso, propietaria de "Agarimo: axuda no fogar" (Berrande-Vilardevós) y trabajadora de la empresa, y María del Carmen Salgado Atanes, directora da Casa Niño "Bolboreta" (Trasmiras).