Una biblioteca para "mayores"

La biblioteca universitaria Rosalía de Castro pegó un cartel en la puerta principal y en la contigua que narra: "El acceso a la biblioteca universitaria es para mayores que tienen acreditación (carnet de la biblioteca o tarjeta universitaria de la Universidad de Vigo). Artículos 23, 25 y 26 del reglamento de la biblioteca".

Una norma reglamentaria que establece que el acceso a la biblioteca universitaria se clasifica en "usuarios propios, autorizados y externos". Además establece una definición para cada uno de ellos. En los artículos referidos el reglamento especifica que "los usuarios externos que, los que no sean autorizados ni propios y siendo mayores de 18 años, obtienen permiso para usar la biblioteca".

Y también dice en el artículo 25 que para hacer uso de las instalaciones y recursos "tiene que estar en posesión de una acreditación en vigor, de un carnet universitario o una acreditación para el resto de usuarios que puede ser prorrogable cada año".

La Universidad de Vigo informó de la pretensión que se cumpla la exigencia de la normativa de la biblioteca actual y explica que "no se realizará ningún tipo de control de identificación, pero si se podrá hacer de forma esporádica". Por lo que, no prohibirá la entrada de menores, pero sí que la regulará en determinadas ocasiones. Los usuarios de la biblioteca tienen opiniones diferentes al respecto. Alba, de 29 años, es opositora y lleva dos años estudiando en la biblioteca universitaria: "Me parece bien, la norma. Cuando llegan los menores parece que son un terremoto y no paran de hablar en toda la tarde. A veces les tienes que llamar la atención para que se estén callados".

Ayer a Marcos y Raquel no les pidieron el DNI ni la acreditación, entraron "sin más". "Pues la verdad es que no tenemos otro espacio donde ir, con la biblioteca pública cerrada y los centros cívicos a tope. Entendemos que es una biblioteca universitaria y que nos queda poco para ser mayores de edad, pero ¿a dónde vamos si no?". La pregunta se queda sin respuesta, porque no existe contestación. La falta de espacios de estudio en la ciudad es una realidad, a pesar de la apertura de la nueva biblioteca pública en San Francisco.

Algunos jóvenes son más radicales. David tiene 17 años y dice que "no es normal que nos veten la entrada". Al conocer la explicación de la Universidad de Vigo suaviza el tono de sus palabras y enfoca hacia otra dirección: "Las autoridades públicas tendrían que habilitar más espacios para que podamos estudiar, aunque aquí sigan dejándonos pasar de vez en cuando. Mientras no nos pidan la acreditación pasaremos, cuando nos la pidan tendremos que buscar otro sitio".