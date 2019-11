"Hice parte del camino francés con amigos de la carrera"

-¿Qué vinculación tiene con el Camino de Santiago?

-Tengo mucha vinculación por el Camino, pero por una casualidad, fue algo que reflexioné una vez cuando estaba en el proceso de selección de Comisaria. De pronto pensé que tenía muchas cosas que ver con el Camino. La primera es que me vine a estudiar en 1982 a Santiago cuando vino el Papa Juan Pablo II de visita a la capital de Galicia y yo estaba en Lavacolla y me acuerdo que dijo que se recuperara el Camino. Estudié Historia y Arte y había profesores que nos explicaban la cultura y el arte del Camino. Tiempo después cuando me ha tocado trabajar fuera y viajé por Asia, conocían el Camino. En el año 2012 yo vivía allí en Corea del Sur y la gente que venía al Pabellón de España conocían a Madrid y Barcelona por los equipos de fútbol, pero acababa diciendo Santiago y no veas que había hecho o había oído hablar del Camino, porque allí es tan aspiracional que lo sienten mucho y la verdad ese conocimiento me sorprendió mucho. Tengo relación con el Camino por muchas cosas.

-¿Hizo alguna vez algún tramo?

-Con amigos y compañeros una vez que terminé la carrera, hicimos parte del camino francés en España y veíamos todo aquello que estudiábamos en la carrera. Allí nos fuimos a Pamplona, a Carrión de los Condes y muchos sitios más.