Jóvenes voluntarios restauran el corazón verde del Parque Baixa Limia Serra do Xurés

La directora xeral de Xuventude, Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, y la de Patrimonio Natural, Belén do Campo, compartieron parte de la jornada de ayer con las voluntarias y voluntarios que durante este fin de semana realizan tareas de limpieza y restauración ambiental en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Esta acción se enmarca en el programa LEWO( Life Envergreen with Volunteer) de la Comisión Europea, con el que se facilita que las jóvenes y chicos gallegos se impliquen en acciones de voluntariado ambiental en zonas de la comunidad de gran valor natural.

Cristina Pichel subrayó que a través de este proyecto se refuerza la apuesta de la Xunta de Galicia por el voluntariado ambiental. En este sentido, recordó que a lo largo de este 2019 se ofertaron cerca de 550 plazas en este programa a través de diferentes acciones.

Por su parte, Belén do Campo incidió en la importancia que tiene este proyecto de cara a el objetivo de dar a conocer el patrimonio natural de Galicia a través de la promoción de tareas de voluntariado medioambiental entre los jóvenes gallegos.

A lo largo de este fin de semana, las personas voluntarias trabajaron en la adecuación de las rutas de la Vía Nova y de los Muíños de Vilameá, así como en la limpieza de la basura en el entorno del río Caldo.