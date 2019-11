Avería en un tren con destino a Ourense: "Dos horas parados y no nos informan"

El servicio ferroviario de Renfe vivió ayer una jornada de protestas por parte de los usuarios tras averiarse un tren con destino Ourense. Dos trenes con destino Santiago tuvieron que ser suspendidos ayer al mediodía debido a una incidencia técnica en la catenaria en uno de ellos.

Los 160 pasajeros de uno de los trenes se encontraban en el convoy cuando el servicio de megafonía indicaba que la Estación Empalme de Ourense estaba relativamente cerca. Una de las jóvenes explica: "Estábamos a dos kilómetros...". Mientras el anuncio surgía efecto, el tren se paró lentamente hasta detener su marcha. Los usuarios no entendían nada mientras buscaban explicaciones. Pasaban los minutos, pero no encontraban ninguna información hasta que el propio servicio de Renfe les explicó que "había sido por un problema de electricidad".

"El tren se quedó sin electricidad. Fue absurdo oír a una voz pregrabada que dijera por unos altavoces que no había electricidad", dice un joven que viajaba en el autobús. Y continuó su mensaje publicando en redes sociales la situación: "Que hasta dentro de dos horas no se soluciona, 15:00 horas sin comer ni beber y esperar por lo menos 2 horas. Máquinas de Vending que tampoco funcionan, ni las cisternas van". Otra joven testificó que "fue vergonzoso. Dos horas tirados a dos kilómetros de Ourense. No nos dan respuestas, nadie viene a decir nada... Hay bebés, gente mayor y aquí no vienen ni abrirnos la puerta para que podamos ir andando", mientras calificaba de "vergonzoso" lo que estaba viviendo.

Andando por las vías

Los gestores del 112 Galicia pusieron en alerta a los Bomberos de Ourense, a los agentes de la Policía Local y Nacional y también a los miembros de Protección Civil de Ourense y Barbadás. Según se le indicó al 112 Galicia, la intervención por parte de los equipos de emergencia finalizó a las 16.15 horas, cuando todos los pasajeros fueron evacuados. Al hilo de las 17.30 horas el personal de Adif confirmaba al 112 que la avería fue solucionada y que la circulación pudo ser restablecida. Mientras la quejas y las imágenes de los pasajeros con sus maletas caminando por las vías del tren para acceder al autobús con destino Ourense, inundaban las redes sociales en señal de protesta.