Cede terreno para mejorar la seguridad vial

| El alcalde de Viana do Bolo, Secundino Fernández, firmó ayer el contrato de cesión de terreno de forma gratuita y desinteresada por parte de Ermitas Domínguez Barja, vecina del pueblo, que servirá para ampliar el acceso así como el entronque de la Rúa do Sarito en la confluencia con la carretera OU-0908 Viana do Bolo - Vilariño de Conso de titularidad provincial.Desde el concello se agradece este gesto altruista que permitirá eliminar un curva que dificultaba la visibilidad y ocasionaba inseguridad vial.