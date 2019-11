Vecinos de O Carballiño tiran la basura en aceras y papeleras

Los problemas de falta de civismo en la villa de O Carballiño a la hora de tirar la basura siguen siendo una constante a la que el Concello quiere hacerle frente. Son muchos los que dejan las bolsas de basura fuera de los contenedores, o las tiran en las papeleras, o incluso las dejan a unos metros del portal del edificio como aconteció estos días en que dos bolsas estuvieron más de cinco días tiradas en la acera estando los contenedores a algo más de 50 metros de distancia.

"Hay muchas quejas", apunta la concejala de Medio Ambiente, Rita Soto, por lo que considera necesario tomar medidas que no descarta pasen por sancionar. Y es que "no se hace un buen servicio de tirar la basura". Señala que hay seis barrenderos para la limpieza de las calles y reciben el apoyo del Grumir para el baldeo de las mismas, pero "hace falta más gente". Explica que hay una bolsa de empleo de la que se está tirando pero que será necesario hacer una nueva y "ya estamos trabajando en ello para disponer de más personal".

Los problemas no solo son de no tirar la basura en sus lugares correspondientes sino que además hay ratas. En este caso los vecinos llaman indicando del lugar y una empresa desratizadora va allí, y luego hace un seguimiento, pero señala que en algunos lugares hay roedores a causa de fincas llenas de maleza y suciedad. En estos casos se le notifica al propietario pero hay algunos en los que se desconoce quien es y no se puede actuar sin una autorización judicial.

Con los voluminosos también hay problemas ya que las personas los tiran en la acera y no avisan para su retirada por lo que echan días allí, cuando solo tienen que llamar al Concello para avisar, levarlos al contenedor más próximo el jueves por la noche y el viernes ya se les recoge.