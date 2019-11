La Diputación aprueba 23 medidas para impulsar Ourense en un pleno sin el PSOE

Con la advertencia de que Ourense seguirá defendiendo las señas básicas de la identidad gallega (lengua propia y cultura diferenciada), el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, cerró ayer un debate sobre el estado de la provincia marcado por la ausencia del grupo provincial socialista y con sólo dos diputados, Bernardo Varela, del BNG, y Montse Lamas, de Ciudadanos, en la bancada de la oposición.

Los nueve diputados socialistas liderados por Rafael Rodríguez Villarino anunciaron el plante el martes, señalando que este pleno no es más que "una pantomima", y cumplieron lo prometido, dejando sus escaños vacíos durante las casi tres horas que duró la sesión. La ausencia recibió reproches en todos los bandos, pero más duros en el grupo de gobierno, formado por PP y DO, a pesar de que el líder de este último partido y ahora alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, pidió el pasado año la supresión del debate anual alegando que no servía para nada.

Siguiendo la mecánica de ediciones anteriores, cada grupo presentó diez propuestas para dinamizar la provincia que se debatieron y votaron. De las 30 prosperaron 23 (diez del PP, siete del BNG y 6 de Ciudadanos), 16 de ellas aprobadas por unanimidad. Además, y como es habitual, Baltar presentó diez medidas más que se incorporan de forma automática al bloque de acciones a desarrollar a lo largo del próximo ejercicio, como completar el traslado del Inorde al edificio de Correos e instalar en aquellas dependencias el Museo do Afiador.

En su discurso, con tres intervenciones, de 20, 10 y 5 minutos, el presidente hizo un repaso a los indicadores económicos de la provincia, poniendo especial énfasis en el crecimiento del turismo registrado este último año y en la recuperación del mercado de trabajo. Esta evolución, apuntó, permite mantener para los próximos doce meses "las previsiones económicas que nos fijábamos el año pasado, acercándonos, en el horizonte de 2020, al objetivo de asistir a la plena recuperación y a la estabilización del mercado de trabajo ourensano, con unas cifras que se aproximen a los 106.000 afiliados y una tasa de paro por debajo del 12%".

En la oposición, la diputada de Cs, Montse Lama, empleó el gallego y el castellano para presentar sus propuestas y realizó un alegato feminista declarándose honrada por ser la primer mujer en situarse en el atril de este debate sobre el estado de la provincia. Viviendas colaborativas para mayores en el rural, oferta lúdica y cultural para los niños, o la puesta en valor del enclave As Corcerizas, en Vilar de Barrio, fueron algunas de sus propuestas. Por su parte, Bernardo Varela, del BNG, replicó a Baltar con los indicadores socioeconómicos que dibujan una provincia "en estado comatoso" y reiteró, entre otras, su petición de un plan de reparto de fondos con criterio de proporcionalidad.

Entre las medidas propuestas por el PP destaca la puesta en marcha del Gran Hotel Balneario en la ciudad de Ourense.