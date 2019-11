La catedral ha invertido en mejoras más de cien mil euros de la recaudación por visitas

La catedral de Ourense ha invertido más de cien mil euros de la recaudación obtenida por las visitas en obras de mejora y modernización del templo. Desde que se implantó el cobro a turistas, en mayo de 2016, han abonado la entrada (5 euros el pase normal) unas cien mil personas y el Cabildo de la catedral quiere que todos los fondos obtenidos por este sistema reviertan directamente en el monumento dedicado a San Martín de Tours, y uno de los grandes templos románicos de España.

El deán José Pérez Domínguez insiste en que, de no ser por estos ingresos que ha generado el turismo durante los tres últimos años, "no podríamos tener la catedral abierta". Los gastos de mantenimiento, dice, serían inasumibles para la Diócesis y el deterioro de la instalación habría avanzado. Lo que inicialmente les parecía un "camino arriesgado" se ve ahora como una "gran idea" que no sólo ha permitido al Cabildo mantener la apertura diaria del monumento con los gastos que ello conlleva, sino también poner a punto el templo. "La gente cuando viene quiere ver la catedral limpia, bien iluminada y todo en orden, pero eso cuesta un dinero que la Iglesia sola no puede sostener", apunta. Prueba del éxito, añade, es que el resto de catedrales gallegas, excepto Santiago, "nos han copiado".

Desde la implantación en mayo de 2016 el sistema de cobro por visitas ha permitido al Cabildo de la catedral revertir más de cien mil euros en mejoras. La última novedad es la renovación integral de lámparas y puntos de luz empleando lámparas led, de bajo consumo.

La primera fase se estrenó este lunes día 11, coincidiendo con la celebración del San Martiño, patrón de Ourense y afecta a las naves del crucero, las bóvedas de la girola y las capillas que la rodean, además de las del Santo Cristo, San Juan, Nuestra Señora de la Nieves y la Virgen del Rosario. El proyecto se completará durante el primer semestre de 2020 con una nueva iluminación también en las bóvedas central y laterales, explica el deán.

Descubrir nuevos detalles

La colocación de nuevas lámparas ha supuesto también la iluminación de partes del crucero que no estaban iluminadas y que ahora descubren detalles de la construcción que antes pasaban desapercibidos. "El cambio ofrece una luz cálida, más acorde con las paredes de la catedral y el arte románico, acomodada a las exigencias de la ley de Patrimonio", explica Pérez Domínguez.

La catedral de Ourense se pasa así a las luces led, "el último grito de la iluminación", señala el deán, que avanza que esta inversión, pese a ser "muy grande" por el coste de las lámparas, se verá compensada muy pronto por la rebaja que conlleva del 50% en la factura del gasto eléctrico. Un ahorro importante teniendo en cuenta que el consumo mensual supone una media superior a los mil euros en el recibo de la luz, apunta.

Con anterioridad, el Cabildo ha empleado los fondos obtenidos por el cobro a turistas en la instalación de sistemas de calefacción en las capillas del Santo Cristo y Nuestra Señora de las Nieves, en la que también se ha colocado una puerta acristalada. El deán apunta que también han mejorado la conexión a internet con la implantación de fibra óptica de 600 Mb, se ha habilitado un despacho para recibir a la gente, y se ha reforzado el sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en los puntos más sensibles de la catedral como la capilla del Santo Cristo o el museo catedralicio. "Le hemos dado una vuelta a la catedral", apostilla.