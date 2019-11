Paseíllo de la Policía Local: "Queremos que nos pida perdón"

Dejando a un lado las siglas políticas o sindicales, medio centenar de agentes de la Policía Local participaron ayer en la procesión de San Martiño portando carteles con la palabra "respeto". No corearon ninguna consigna ni exhibieron otra reivindicación que no fuera esta, pero su presencia silenciosa logró hacer ruido en el solemne recorrido bajo mazas que el alcalde y otros miembros de la corporación local realizaron desde la Casa do Concello hasta la catedral. El 'paseíllo' organizado por los agentes al inicio de la procesión y al término de los actos litúrgicos tenía un único objetivo: "Queremos respeto y que el alcalde nos pida perdón", señalaron los agentes.

Baldomero Rubio, que ejerció como portavoz, indicó que el objetivo del grupo era "manifestar nuestro descontento por la falta de respeto; aquí no hay ninguna reivindicación sindical, ni política, ni de ningún signo, lo que queremos es que nos dejen trabajar y que nos respeten. Asegura que no actuarán contra el grupo de gobierno ni la administración, y que dejarán de lado el rencor, ya que lo único que buscan es una disculpa del alcalde por sus críticas al cuerpo de la Policía Local: "No se puede generalizar en ningún centro de trabajo el hecho de que haya trabajadores buenos o malos; lo que hay que hacer es arrimar el hombro", indicó este agente. El problema de la Policía Local de Ourense, dijo, es la existencia de "un déficit de personal y de medios enorme que queremos resarcir, es lo único que pretendemos para dar un mejor servicio a la ciudadanía, un servicio a la altura de lo que se merece la ciudad", concluye.