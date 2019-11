Expourense y la Xunta analizan en una jornada la sostenibilidad de la Vía da Prata

Expourense organiza entre los días 13 y 15 de este mes unas "Xornadas de Sustentabilidade no Camiño de Santiago-Vía da Prata", dentro del programa "O Teu Xacobeo", financiadas por la Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta. Tienen como objetivo dar a conocer las oportunidades de cooperación y de coordinación del "producto turístico Vía da Prata", desde una perspectiva sostenible y aunando patrimonio, naturaleza y enogastronomía.

Entre los días 13 y 15 este mes, una quincena de agencias de viajes especializadas en el Camiño de Santiago, procedentes de España, Portugal, Reino Unido e Irlanda, realizarán un recorrido por localidades de la provincia de Ourense por las que pasa la Vía da Prata. Desempeñarán esta función las agencias Woman To Santiago, Marly Camino, Slow Travel, Walk The Camino, Follow the Camino, Viviendo Experiencias, Tempo Vip, Portugal Green Travel, Outmore, Portugal Green Tours, Galicia Holiday, Circuitos Galicia, Turis Norte, Ultreya Tours y Tee Travel.

Estas jornadas, que fueron presentadas ayer por la delegada territorial de la Xunta, Marisol Díaz, y por la directora adjunta de Expourense, Emma González, incluyen distintas experiencias que contribuirán a la divulgación de los atractivos naturales, patrimoniales y etnográficos de la Vía da Prata, con el objetivo de incrementar el número de visitantes foráneos en esta ruta, a través de la prescripción de operadores y otros agentes, tanto nacionales como internacionales.

Entre las actividades previstas, incluye una visita a una bodega y cata de vinos en el Camiño de Santiago, perteneciente a la Denominación de Origen Monterrei, visita a la fortaleza medieval de Monterrei, al Parque Natural do Invernadeiro, a un horno tradicional de la Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea, visita a las Burgas y a la praza Maior de Ourense y al monasterio de Oseira, en Cea.

Uno de los actos centrales será la conferencia sobre la sostenibilidad en la Vía da Prata, en la que participará la directora de la Axencia Galega de Turismo, Nava Castro, y la Asociación de Amigos da Vía da Prata, entre otros. Se realizará el miércoles, día 13, a las 19.30 horas, en el claustro de los Mercedarios de Verín. Incluirá una degustación de productos enogastronómicos locales. La entrada a este acto es libre y la Xunta pondrá transporte colectivo gratuito para todas las personas que deseen desplazarse a Verín desde Ourense.