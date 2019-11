Ben Jackson: "En Ourense hay butacas, pero no será la primera vez que la gente baila conmigo"

El Auditorio Municipal de Ourense acoge mañana sábado un espectáculo del Rey del Pop donde se verá un desarrollo de la mayoría de sus canciones, donde el realismo y el recuerdo de uno de los mejores artistas del panorama musical saltará al escenario para exaltar los éxitos de Michael Jackson. Será a las 21:00 horas cuando suenen los primeros acordes y se vislumbren las coreografías.

- "Michael Legend", ¿es un espectáculo para vivir sentado o hay libertad para bailar?

-(Risas) En concreto en el Auditorio Municipal de Ourense hay butacas para los asistentes, pero no es la primera vez que muchos se ponen a bailar, así que es un espectáculo para disfrutar todos juntos recordando al más grande y con todos sus éxitos.

- ¿Sobre qué trata el show?

- Se basa en las últimos ensayos de la gira que estaba planeando y que también nos dejó una película "This is it" . Aborda diferentes éxitos y canciones de esa última gira.

- ¿Hay tensión al imitar al Rey del Pop o es pasión?

- Son las dos cosas. Es muy difícil y está mal que yo lo diga pero Michael Jackson es inigualable, es inimitable, era único. Todo el mundo que asiste al espectáculo espera mucho de mí y es una responsabilidad muy grande cumplir las expectativas, pero también es mi gran pasión imitar a mi ídolo. Así que hay un poco de las dos cosas.

- Cuatro años de duro trabajo, pero, ¿cómo fueron esas primeras veces?

- A "Michael Legend" llegué hace diez años, pero sí, hace cuatro que soy el imitador principal del más grande y la verdad muy contento. Las primeras veces me acuerdo que con muchos nervios.

- "Billie Jean", ¿es esencial?

- Por supuesto, además es uno de los momentos que más me gustan con ese paso lunar "Moonwalk" que hace que sea tan característico y el vestuario que son réplicas exactas de la ropa que él utilizaba. Además con el sombrero y la puesta en escena, los asistentes se van a divertir mucho.

- ¿Cuántos cambios de vestuario hace durante el espectáculo?

- Pues son 15 cambios de vestuario. Es decir cada parte del vestuario, corresponde a una canción, prácticamente y las coreografías y las chaquetas son réplicas exactas.

- ¿Quiere desvelar alguna sorpresa para mañana?

- Pues no lo voy a hacer, solo animo a todos a ir y a recordar al Rey del Pop, bailando sus éxitos.