Manuel Reigosa Roger: "El campus está casi al límite de su capacidad y probablemente habrá que ampliarlo"

Manuel Reigosa pone por delante que el de Ourense es un "campus de primera" y recuerda que ha sido el primero no central en contar con una agrupación estratégica consolidada de investigación, el actual Clúster de Investigación y Transferencia Agroalimentaria, CITACA, que ha establecido su sede en el nuevo edificio del Campus del Agua. Esta infraestructura, recién estrenada, no será la última. En ciernes está el edificio propio para Aeroespacial y una ampliación de los actuales terrenos que ya se negocia con el Concello de Ourense para albergar próximas incorporaciones al mapa de titulaciones.

Satisfecho por haber logrado casi un 100% de ocupación en la matrícula del campus de Ourense, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, avanza un plan integral para atraer alumnado a las tres titulaciones de la Facultad de Ciencias que no logran llenar sus aulas: "La gente tiene que conocer las fortalezas impresionantes de este centro, y debe saber que la posición que ocupa la UVigo en rankings de investigación agroalimentaria es fundamentalmente gracias al campus de Ourense". El crecimiento de los estudios de Aeroespacial, la previsión de atraer nuevas titulaciones al campus y la próxima implantación de Relaciones Internacionales obligan ahora al Rectorado a pensar en un plan de expansión.

-Ha pasado más de un año desde su llegada al Rectorado y uno de sus compromisos de campaña para Ourense era el de desterrar el concepto de campus periférico. ¿Qué pasos se han dado hacia la descentralización?

-Somos una universidad descentralizada. Lo que esperamos es que al final del mandato cualquier profesor, alumno o PAS, sea del campus que sea tenga exactamente las mismas facilidades. Lo que más nos va a permitir esto es la administración electrónica. Ya ha habido una presentación interna y están trabajando los servicios para que cualquier trámite, de forma progresiva, se pueda hacer desde cualquier punto. Pero lo más importante es que el campus de Ourense es un campus de primera; estamos muy satisfechos con su desarrollo.

-Hay cierto malestar por la supresión del doble grado ADE/Informática y la posible duplicidad de los estudios de Turismo con futuras implantaciones en A Coruña y Santiago. ¿Comparte esta inquietud?

-Son dos temas bastantes distintos. La decisión de la Xunta de no continuar con el doble grado fue una sorpresa, pero esto nos va a permitir hacer una reflexión y una serie de mejoras en las que espero que los centros trabajen durante este año. Estoy seguro de que seremos capaces de recuperarlo porque es una oferta muy interesante para el campus y para la Universidad. En cuanto a la competencia con Turismo, no tengo ningún miedo de las iniciativas que se puedan hacer en otras universidades, aunque sí que por supuesto hay que ser conscientes de que estamos compitiendo en un sistema global. La titulación de Santiago no forma parte del acuerdo que alcanzamos los rectores y la Xunta. Es la integración de una escuela que ya había en Santiago y una titulación en Innovación Gastronómica que creo que no va a suponer ninguna competencia. La otra tampoco está en el acuerdo, forma parte de los procesos de desadscripción y es un intento de la Universidad de A Coruña de incorporar dentro del sistema público una titulación que están impartiendo en una escuela adscrita desde hace mucho tiempo. Por ahora todavía no se ha producido y es cierto que si lo consigue la UAC sí que puede suponer algún tipo de competencia porque pasaría de ofertarse con un coste privado a ofertarse con precios públicos. Pero desde luego creo que la posición que tiene nuestra facultad y nuestra titulación de Turismo es envidiable, y vamos a hacer lo posible para que esa competencia no se note en pérdida de estudiantes o de talento. Creo que la situación y el trabajo que se está haciendo son buenos.

-De ese acuerdo sale una nueva titulación para Ourense, el grado interuniversitario en Relaciones Internacionales compartido con Ferrol. La implantación se plantea para el curso 2020/2021 pero poco o nada se sabe de esta propuesta.

-En los últimos días ha habido una reunión con la consellería. Las universidades de A Coruña y Vigo hemos acordado poner en marcha una comisión de trabajo con determinados parámetros para poder hacer el plan de estudios. Una vez que esté avanzado tomaremos las decisiones correspondientes. Es una titulación muy interesante y va a encajar muy bien en el campus de Ourense porque estará ligada de forma directa a Derecho, Turismo y ADE. Desde nuestro punto de vista será una titulación diferencial, con una calidad elevada y captación de alumnos y profesores internacionales. No puedo avanzar mucho porque todavía tenemos que negociar con la UAC, pero probablemente los dos primeros cursos sean comunes entre las dos universidades. Será una titulación de referencia a nivel nacional e internacional.

-¿No se ha concretado todavía cuál será su centro de adscripción?

-Dependiendo de como evolucione, no descarto incluso la creación de un nuevo centro.

-¿La docencia se alternará con el campus de Ferrol como ocurre con el grado en Paisaje que comparten Lugo y A Coruña?

-Aquí no contemplamos que los alumnos vayan de un sitio para otro. Sí que es cierto que ese grado reparte dos años en Lugo y dos en A Coruña, pero nosotros pensamos que el desarrollo correcto de esta titulación es que los cuatro años se puedan cursar en Ourense. Como digo, las negociaciones no comenzaron y no puedo avanzar mucho, únicamente hubo una conversación en la consellería y vamos a intentar ponernos de acuerdo. Lo que sí va a ser probable es que las orientaciones que se impartan sean distintas y complementarias, con dos años comunes. Esto permitirá que los estudiantes que inicien los estudios, sea en Ourense o en Ferrol, puedan continuar en la otra universidad si les interesa más la otra orientación.

-Continuando con títulos compartidos ¿Hay alguna novedad sobre el máster en Ingeniería Aeronáutica? ¿Conoce los detalles del informe previo de la Xunta y si se ha planteado alguna modificación respecto a la propuesta del centro y de la UVigo que demandan que el máster sea exclusivo?

-No, todavía no conocemos cuáles son los resultados. Nosotros cursamos nuestra solicitud indicando que el máster tiene que estar en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de Ourense. Es un máster que tiene competencias profesionales, y lo lógico es que esté en Ourense. Yo estoy razonablemente tranquilo porque incluso en su visita al Campus del Agua, la conselleira Carmen Pomar garantizó que cualquiera que fuera la solución, desde luego quién va a liderar el máster es esta escuela. Espero que en breve nos informen al respecto.

-Ese argumento no convence al centro. Teme que si entra en escena la Universidad de A Coruña, a la larga derive en una duplicidad de los estudios en la que el campus de Ourense saldría perdiendo. ¿Comparte esta preocupación?

-Todo el trabajo que se lleva haciendo en el SUG en los últimos años tiende a cerrar duplicidades o ante una duplicidad existente intentar minimizar tanto los costes como la dispersión. No creo que se pueda producir en la actual coyuntura una duplicidad del título de grado. Estoy absolutamente tranquilo y la UVigo, dentro de sus posibilidades no va a aceptar una nueva duplicidad. Veremos qué solución toma la Xunta. Nosotros mantenemos nuestra postura, que fue aprobada por asentimiento en Consello de Goberno y Consello Social, y es que esta titulación se imparta en Ourense según la propuesta de nuestra escuela.

-Ya se ha referido en varias ocasiones a la propuesta de nuevas titulaciones para Ourense. ¿En qué dirección trabaja el Rectorado?

-No voy a decir con antelación qué cosas tenemos en la cabeza, porque además estamos recibiendo bastante información de los distintos centros. Esto se habló en su día también en el Consello de Campus pero son temas que hay que llevar con mucha discreción, que forman parte de negociaciones bastante largas y complejas que involucran a las tres universidades, los siete campus y la consellería, que tiene mucho que decir al respecto. Lo que sí puedo decir es que nosotros creemos en la especialización de los campus y pensamos que lo lógico es ir implantando titulaciones que se apoyen en lo ya existente y que puedan completar una oferta conjunta en la que se optimicen los recursos, muy especialmente los recursos humanos, para poder ofrecer una docencia de alta calidad. En este sentido, hay algunas que salen de cajón como esta de Relaciones Internacionales que encaja con dos centros y tres titulaciones existentes. Intentaremos ir fortaleciendo lo que ya tenemos y no poner cosas aisladas que no tengan relación con lo que ya hay. Habrá otros elementos de decisión que tengan que ver con la empleabilidad de los egresados y muy especialmente tendremos en cuenta las nuevas titulaciones y ofertas profesionales. Ya se están realizando estudios sobre cuales van a ser las profesiones del futuro y lo que esperamos es que nuestra oferta incluya alguna de esas nuevas profesiones.

-¿Tendrá un papel relevante el nuevo edificio del Campus del Agua como centro de investigación?

-Sí, en cuanto a titulaciones que tengan un componente tecnológico y científico es una ayuda muy importante porque las dotaciones que finalmente se implantaron allí van a permitir no sólo investigación de alta calidad sino mejorar la docencia. Los estudiantes van a tener contacto y hacer prácticas con equipamientos de primera línea. También se están dando los primeros pasos para que haya un edificio específico para la titulación de Aeroespacial y estamos trabajando con el Concello de Ourense para estudiar posibles emplazamientos, de forma temporal, para la nueva titulación de Relaciones Internacionales. Y también sobre una posible ampliación del campus si en el futuro tenemos éxito en la atracción de nuevos títulos. El campus ya casi está al límite de su capacidad y probablemente habrá que ampliarlo.

-Si como se prevé la implantación de Relaciones Internacionales se produce en el curso 2020-2021 ya no hay espacio.

-Sí, y en principio el alcalde nos ha garantizado que tendremos más de una opción, evaluaremos cual es la más deseable. Estamos tranquilos porque contamos con ese apoyo fundamental del Concello para la implantación de esta nueva titulación.

-¿El nuevo edificio de Aeroespacial tiene espacio asegurado en los terrenos actuales del campus?

-En principio pensamos que cabe un edificio pero están los técnicos haciendo una evaluación de dónde podría estar y como podríamos permitir que ese edificio suponga un desahogo para el campus. Por ahora no hay precisión que hacer porque está todavía en manos del arquitecto. Cuando lo tengamos haremos una presentación del preproyecto.

-En los planes del anterior gobierno entraba el traslado de la Escuela de Enfermería pero no se ha llevado a cabo. ¿Se retomará esta demanda del centro con esta reorganización de espacios?

-Nosotros no teníamos conocimiento de esta idea y no sé si es lo más adecuado porque al final mucha de la docencia se hace directamente en el hospital. Pero sí es cierto que la disponibilidad de espacios en el campus es nula. Aeroespacial es una titulación que ha ido creciendo y necesitando más espacios, creo que ahora mismo no queda casi ni un metro cuadrado en el campus para esto. La disponibilidad de un nuevo edificio nos permitiría cambiar el punto de vista al respecto. Pero también hay que decir que estamos estudiando como optimizar los recursos de las escuelas de Enfermería.

-En proceso está el presupuesto del próximo año. ¿Qué proyectos puede adelantar para Ourense?

-Vamos a hacer una apuesta muy importante por la energía renovable, y ya comunicamos en su día al Consello de Campus que apostaremos por la energía geotérmica. Podremos mostrar que es posible obtener energía limpia y renovable. Esto lo desarrollaremos a lo largo de 2020 y 2021. También nos vamos a sumar a algún proyecto de la ciudad, como es la creación del Centro de Inteligencia Artificial, que creemos que es una buena idea, encaja con el campus porque tenemos una escuela de Informática en la que hay gente que trabaja a nivel investigador en estas temáticas y creemos que puede ser importante para la ciudad.