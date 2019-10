La Audiencia aparta al exjefe antidroga de la causa por la muerte de un policía

Antonio R. F., inspector de Policía suspendido desde su imputación en 2015 en la Zamburiña, una operación de la Unidad de Asuntos Internos que lleva a juicio en los próximos meses a 9 presuntos traficantes y 4 agentes, no podrá seguir ejerciendo la acusación en la causa principal de todas la que analizan la trama de la comisaría de Ourense: la muerte de un disparo, en abril de 2016, del agente Celso B. A. La Audiencia Provincial considera que el agente antidroga no tiene la condición de perjudicado y no puede ser parte, por lo que dejará de tener acceso a informes y resoluciones. Estaba personado desde la detención, en enero de 2018, de los policías gemelos Bernardo y Roy D. L., a quien una jueza mantiene investigados por un presunto homicidio o asesinato. Meses después presentó una querella para culparlos del robo de sus claves con el fin de sembrar rastros falsos y armar el anónimo enviado a Asuntos Internos en 2014.

La presencia de Antonio como parte en la causa de la muerte del agente era pertinente según el criterio de la magistrada, Eva Armesto, titular de Instrucción Número 3. La defensa de los hermanos presentó una apelación solicitando que fuera expulsado del caso. La Fiscalía también pretendía lo mismo. En un auto de 21 de octubre, con carácter firme y del que ha sido ponente la magistrada Amparo Lomo, la Audiencia Provincial revoca y deja sin efecto la admisión del exjefe del grupo antidrogas.

Los magistrados no dan motivos nuevos que los que ya expusieron hace más de un año. La sala se remite a una resolución, de fecha 21 de mayo de 2018, en la que consideró que Antonio R. F. no tenía la condición de ofendido por el delito. "En particular se señalaba en la misma que "ha de partirse de que el recurrido se persona en el ejercicio de la acusación particular (...) Lo cierto es que tal condición de perjudicado no parece concurrir en el recurrido, puesto que ni acredita qué consecuencia dañosa le deriva el fallecimiento investigado".

La jueza Armesto sí cree que el exjefe antidroga es un perjudicado por los gemelos, a quienes la UDEV de la comisaría de Ourense acusa de elaborar los anónimos y llevar a cabo el robo de armas, en mayor medida que el fallecido Celso B. A., así como de crear rastros falsos con claves de otros policías -Antonio entre ellos- para poner a Asuntos Internos en la pista. Los policías acusados en la Zamburiña -tres de ellos se enfrentan a penas de prisión-, basan su defensa en que el proceso es nulo porque partió de falsedades, reprochando que Asuntos Internos no desenmascarara el engaño.

"Lo cierto es que no se han alterado las circunstancias tomadas en consideración por la sala para adoptar el criterio ya reseñado, ni se ha modificado la situación ya existente en aquel momento, por lo que no existe motivo para variar el criterio y admitir la condición de ofendido del ahora querellante, cuando no se apreció entonces. Ello aboca a la estimación del recurso planteado", finaliza la Audiencia Provincial. El auto fue notificado este miércoles.

Con esta decisión del máximo órgano judicial de la provincia ya solo sigue personado en las diligencias de Instrucción 1 por el robo de armas en el búnker de comisaría. Cuatro pistolas y dos revólveres, de las que aparecieron un total de 3 en el despacho donde murió Celso B. A.

El magistrado Leonardo Álvarez, el mismo que procesó a Antonio R. F. y tres compañeros por presunta protección a confidentes en la Zamburiña, que Asuntos Internos inició a partir del anónimo de 2014, considera ahora que el exjefe antidroga tal vez sea perjudicado por el robo de armas, autoría que el instructor vincula a dicho escrito sin nombre. Los policías gemelos prestarán declaración en calidad de investigados ante el juez. El SUP pide la personación de 8 agentes y el sindicato Jupol de 5, peticiones que el juez aún ha de resolver. A estos habría que sumar quienes soliciten ser parte con su propio abogado. La UDEV ofreció la posibilidad de ejercer acciones a casi una treintena, y a la propia Abogacía del Estado al tratarse de una sustracción de armas en dependencias oficiales.

Esta unidad de la comisaría de Ourense aportó a la causa un informe en el que los considera principales implicados en la desaparición de las pistolas y los anónimos, descartando que Celso B. A. -cuyo ADN aparece en una de las llaves del búnker- fuera el único implicado. Sin embargo, Asuntos Internos considera que la responsabilidad exclusiva es del agente fallecido. Tanto en la causa por la muerte de un agente como en la del robo de armas -en la Zamburiña UDEV no participó- las dos unidades del mismo cuerpo mantienen y expresan posturas muy contrarias.