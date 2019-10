Jácome revisará la decisión de retirar la protección a las mujeres maltratadas: "Me fié de la jefa de la Policía Local"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado esta mañana que revisará la decisión de retirarse del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGen) que establece protección a las víctimas a través de la Policía Local. El regidor asegura que se "fió plenamente" de la recomendación realizada por la jefa de este servicio durante una reunión extraordinaria de la junta local de seguridad celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno, en la que se aprobó salirse del sistema "por falta de recursos". "Por el momento es una decisión técnica", precisó Jácome, "porque la vamos a revisar, y si procede anularla lo haremos".

Asegura que el motivo de la sesión extraordinaria que él mismo convocó no era abordar las condiciones en las que se está desarrollando el protocolo VioGen, sino la supresión de la oficina "duplicada" de denuncias leves. Sin embargo, el orden del día "se modificó desde la Policía Local" para incluir este asunto. "La jefa de la Policía Local, que es la máxima experta, nos recomendó hacer esto, y nosotros nos fiamos plenamente", explicó Jácome. No obstante, y pese a creer "que tenemos razón", añade, "vamos a recabar más información por si la técnica se equivocó". Si así es, anularán la decisión que hasta ahora ha sido técnica y no política, matizó.

"Hice lo que dicen el PSOE y el BNG que hay que hacer, fiarse de los técnicos", indicó el alcalde. Por lo que también se dirigió a la oposición: "Siempre dicen que tenemos unos excelentes profesionales en esta casa y que yo critico a los funcionarios; pues si creen que es una mala decisión y tienen algo que recriminar, que recriminen a los técnicos, en este caso a la jefa de la Policía Local, que fue la que recomendó hacer esto".

Con todo, el alcalde anunció que analizará la información facilitada por la intendente y "la que nos está llegando", y en función de las conclusiones "procederemos a tomar una decisión política, porque a lo mejor la técnica se equivocó".

Esta decisión ya ha provocado movimientos en las filas de la oposición. El PSOE ha solicitado un pleno extraordinario y el BNG ha presentado una moción.