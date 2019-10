"Sí, claro. Viví situaciones machistas en el mundo del cine y de la tele"

- ¿El estreno de 'Toy Boy' le quitó horas de sueño?

- (Risas) Son muchos estrenos a mi espalda, pero no no quitó el sueño, de hecho dormí muy bien.

- Afectada por una estafa en Internet. Utilizaron su imagen, engordaron su figura para anunciar unas pastillas adelgazantes.

- Es muy peligroso lo que está sucediendo, se lo han hecho a Pablo Motos a Paula Echevarría, a mí y no podemos hacer nada, no podemos ir contra esa gente porque están tan escondidos por detrás de las redes que no puedes reclamar que usen tu imagen de una manera fraudulenta. Me enteré y lo vi y me pareció una tontería, pero al ver el mensaje de mucha gente preguntándome si esas pastillas eran verdad? me pareció preocupante. Entonces decido ponerle voz y para estar delgado no hay nada milagroso, solo es el sacrificio el esfuerzo y etcétera, a no ser que tengas una genética envidiable

- El gallego entre los jóvenes es residual. ¿Habla gallego?

- Es que en el seno de mi familia no se hablaba el gallego, pero entre mis grupos de amigos y entre los actores gallegos y demás sí que hablamos. Me parece una pena que se use tan poco.

- ¿Es una defensora del cuidado del planeta?

- Sí, claro, soy una defensora del cuidado del planeta. Hay que ser conscientes de ese problema.

- Uno de los problemas de nuestra sociedad es la violencia machista. Penélope Cruz hacía referencia en el Festival de San Sebastián. ¿Sigue existiendo ese techo de cristal?

- ¿Cómo que si sigue existiendo? Esto es así. Todo lo que hemos luchado las mujeres no es suficiente.

- ¿No es suficiente?

- No, no lo es.

- ¿Ha vivido alguna situación machista en el mundo del cine o la televisión?

- Sí, claro que las he vivido. Por supuesto, el papel de la mujer no es el mismo que el del hombre en la sociedad, con lo cual, en el mundo del cine y de la televisión tampoco lo es. ¿Qué hay cambios? Sí, tiene que haberlos, pero todavía no son suficientes.