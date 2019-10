El Campus Agua estrena equipos de alta calidad para impulsar la investigación

La nueva sede del Campus del Agua, núcleo de la investigación científica en temáticas del agua y agroalimentarias que la universidad realiza en Ourense, abrió ayer sus puertas para mostrar las entrañas de la actividad que acoge esta infraestructura, concebida con el reto de avanzar hacia la excelencia en investigación y docencia.

Distribuidos en 3.500 metros cuadrados, el centro alberga 16 laboratorios asignados a las facultades de Ciencias e Historia y a las escuelas de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio e Informática, así como espacios para la docencia. También se ha instalado aquí la sede técnica y administrativa de la nueva agrupación estratégica especializada en investigaciones agroalimentarias (CITACA) que aglutina a 80 científicos de los campus de Ourense, Vigo y Santiago.

El edificio, diseñado por los arquitectos Alfredo Freixedo y Pedro Diéguez, del estudio ourensano Oikos, se inauguró en junio de 2018 pero su puesta en marcha no se ha producido hasta ahora y todavía no está a pleno rendimiento. De hecho, algunos grupos de investigación aún no han completado la mudanza a los nuevos laboratorios y otros esperan por la llegada de parte de los equipos.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y la conselleira de Educación, Universidade y FP, Carmen Pomar, visitaron ayer el centro para conocer de primera mano la instalación. El rector destacó la alta calidad del equipamiento a disposición de los más de 150 investigadores que podrán desarrollar su labor en esta sede, una dotación de instrumental innovador, señala Reigosa, que "les permitirá hacer mucho mejor su trabajo, de forma más integrada y transdisciplinar, y por lo tanto, lograr mucho más éxito".

Por su parte, la conselleira subrayó el carácter "vertebrador" del edificio y destacó que son "más de 200 los investigadores que, de forma directa o indirecta, trabajan en el Campus del Agua y en una agrupación estratégica fundamental para Ourense y la UVigo".

En términos económicos, esta sede focaliza la apuesta por la I+D bajo el paraguas del proyecto de especialización de este campus, el Campus del Agua, iniciado en 2014. Así, a los 4,4 millones de euros invertidos por la Xunta en la construcción del edificio se sumaron inmediatamente después otros 3,6 millones dirigidos a impulsar la investigación en este centro y al equipamiento de los laboratorios para la docencia del grado en Ingeniería Aeroespacial instalado en una nave anexa al edificio.

Además, la Facultad de Ciencias logró una inyección cercana a los 2 millones de euros en la última convocatoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para infraestructuras científicas y tecnológicas que serán empleadas en proyectos del ámbito agroalimentario y ambiental.

Este paquete de ayudas, que la Xunta cofinancia con el 20%, engloba instrumental para un laboratorio de análisis de mercurio y de especies organomercuriales con varios equipos analíticos que permitirán mejorar las investigaciones relacionadas con este contaminante global, otro de investigación ambiental y agroalimentaria con tecnología de plataformas de espectrometría de masas, un equipo de tomografía computerizada con rayos X para reforzar las líneas de investigación sobre el agua y un laboratorio de valorización de residuos.

El decano de Ciencias, Gil Garrote, explica que algunos de estos equipos ya han llegado y están en uso, como el de análisis mercurial, pero otros están todavía en proceso de adjudicación. Las prestaciones de este equipamiento son de utilidad para la agrupación CITACA, pero también darán servicio a empresas y otras universidades que soliciten su utilización, explica Garrote. "Nuestra facultad está entre las cien mejores del mundo en investigaciones agroalimentarias y nuestra idea es tener este edificio como centro de referencia", apunta el decano.

La inversión conseguida por Ciencias incluye una planta piloto de industrias alimentarias que finalmente, por necesidad de espacio (200 m2) probablemente se instale en el edificio Politécnico y no en la sede del Campus Agua, como se había valorado.

La docencia en Ingeniería Aeroespacial dispondrá de cuatro laboratorios especiales de materiales, mecánica de fluidos, fabricación y motores. Esta escuela cuenta con otros dos laboratorios en la segunda planta en la que ayer mismo alumnos de tercer curso impartían una clase de simulación de motores. Entre los equipos dedicados a esta formación destaca un túnel de viento.