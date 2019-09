Gonzalo Pérez Jácome: "En un máximo de dos años habrá parque acuático termal y escaleras mecánicas por toda la ciudad"

Villano para unos, visionario para otros, Gonzalo Pérez Jácome (Ourense,1969) ha provocado las más variadas reacciones en la prensa local y nacional después de conseguir la alcaldía de la ciudad para el partido fundado por él, Democracia Ourensana, sumando sus 7 escaños a los 7 que logró el Partido Popular tras sellar un pacto con su principal enemigo, Manuel Baltar, presidente provincial del PP y destinatario de las críticas, mofas y montajes satíricos que emitía en su televisión local, Auria TV. Pero, ¿quién es Gonzalo Pérez Jácome? ¿Qué busca y qué ve el alcalde más imprevisible de la democracia, cuando se mira en el espejo? ¿Es el loco que dicen o el bufón del rey que juega a entrenerlo con sus bufonadas mientras se afana en destronarlo?

-Tres meses y 15 días en el cargo. ¿Ser alcalde era como se lo esperaba?

-A medias. Es un mundo burocrático difícil. La maquinaria burocrática es más complicada aún de lo que pensaba y esa maquinaria funcionarial que siempre critiqué, ahora la estoy sufriendo en primera persona

-¿Pero ha notado ya la erótica del poder? Es decir, ¿ha ganado en aduladores?

-Eso de la erótica del poder es como el unicornio, no existe. Aunque me recuerda cuando le preguntaron al millonario armador griego Aristóteles Onassis. "Oiga, midiendo un metro sesenta, ¿cómo es que tiene usted tanto éxito con las mujeres? y él contestó: "Tengo tanto dinero que creen que mido dos metros" .

--Carla Antonelli,la primera diputada transexual, de visita ayer en Ourense, dijo en declaraciones a Luz Sánchez Mellado en "El País", que tras ocupar el escaño "pasaron de llamarme maricón a señoría". ¿Ha pasado de ser 'o Gonzalo' al señor alcalde?

-Puede que los prejuicios de determinada gente sean ahora distintos al verme en el cargo.

-¿Cuál es el insulto que más le ha dolido desde que llegó al cargo?

-A mí no me afectan mucho las críticas, pero me llamó mucho la atención cuando el concejal del BNG (Luis Seara) me dijo que yo encontré todo hecho en la empresa familiar, "blanco y migado". Si no saben nada de mi vida, que no hablen. Pero se dicen muchas incongruencias. Lo que me importa no es lo que se dice de mí, sino que se diga la verdad.

-¿Tantas mentiras se dicen sobre usted?

-Por ejemplo, cuando me criticaron por no tener título universitario, yo comenté que tampoco los tenía el fundador de Zara, Amancio Ortega. Me acusaron de compararme con Amancio Ortega. Nada más lejos, era un ejemplo.

-Sin embargo, su aval como candidato fue siempre su carisma de independiente: "DO no es ni de izquierdas ni de derechas ", decía. Y va y se lía con Manuel Baltar.

-Vamos a ver no me lié con nadie. Había que pactar pues no teníamos mayoría absoluta. El PSOE nos quería tratar como apestados, y no íbamos a permitir que los votos de DO se ningunearan por segundo mandato consecutivo. La única persona que nos dio opción fue con la que negociamos. Baltar era el que merecía el pacto.

-En ese "matrimonio" de conveniencia por el poder PP-DO, ¿ha llegado a haber alguna química?

-Sí, realmente la relación es menos fría de lo que siempre pensé.

-"Psicópata con corbata"; "el malo de la Guerra de las Galaxias"; "enchufado"; "cacique"; "megalómano" y muchos más. ¿De qué exabruptos lanzados a su ahora socio Baltar se arrepiente?

-De ninguno. Las críticas políticas que hice en ese momento no me arrepiento y la mayoría las mantengo. Lo importante es lo que diga y haga a partir de aquí. Todo el mundo dice que tengo unas formas que debería pulir y ahora estoy intentando pulirlas. Todos tenemos derecho a equivocarnos.

-También aclaró hace unos días que va a pulir los supuestos pelotazos urbanísticos del PXOM poniendo en riesgo la estabilidad de su "matrimonio" político con el PP, que dio el primer visto bueno al plan en el pasado mandato

-Siempre dije que para aprobarlo era necesario hacer modificaciones, pues si no lo hubiéramos aprobado antes.

-Se presentó usted como el alcalde que se iba a comer los fallos del sistema municipal. ¿No tiene miedo a que sea la burocracia del Concello la que se lo está comiendo a usted?

-Sí, obviamiente hay dos sistemas. O haces cosas por Ourense, que si fuera una empresa privada se harían en un "pispás", y la otra es dominar la burocracia, que es, en efecto, el freno real.Yo estoy frenado por la burocracia, y tengo que poner en marcha dos dispositivos, uno para hacer grandes cosas y otros para mejorar la maquinaria oxidada del Concello. Si no mejoras las maquinaria y no haces cosas, la gente no te vota; el ciudadano quiere frutos.

-Cuando se leen algunas de sus declaraciones en prensa es capaz usted de exasperar al más templado y pierde agresividad en las distancias cortas. ¿Cuál es su versión real?

-Yo soy muy buena persona. Las dos veces que fui a Inglaterra y Estados Unidos, en las casas de intercambio me dijeron que era el mejor extranjero al que habían tenido. Vamos que si no soy riquiño, al menos tengo charme.

-¿Para cuándo un pacto de no agresión a los funcionarios? No los deja vivir.

-Yo nunca agredí a los funcionarios. Decir al pan pan y al vino vino no es insultar. Eso son coletillas de la oposición.Hay funcionarios que se escaquean y otros no, que son impresionantes y pese a tener sueldo fijo se esfuerzan y son inteligentes.

-El deporte es uno de sus hobbies. En concreto el atletismo.No para usted de correr. ¿De qué huye?

--Siempre me alucinó. La primera vez que empecé a correr tenía cinco años y es algo que me apasiona. Me hubiera gustado ser más bueno de lo que soy, pero nunca tuve visos de llegar a nada en el atletismo. Me apetece correr, porque sí.

-Su perfil en Wikipedia enfatiza en su biografía que participó en la carrera de subida de escaleras del Empire State en Nueva York y también organizó varios años carreras similares en el Hotel Bali en Benidorm. Ni que lo hubiera escrito usted.

-Pues no tengo ni idea de lo que pone, pero tendré que editarlo porque lo que dice de mí no me parece apropiado.

-¿Le molesta que le tilden de misógino?

-Me molesta que digan cosas que no son ciertas. No sé de dónde sale la miopía de mucha gente de la oposición. Te encuadran en cosas que no son así, simplemente porque no eres políticamente correcto.

-Cuatro días de fiestas del magosto. ¿Va a ser este su modelo de política cultural?

-No son cuatro días. Se trata de revitalizar la fiesta y que las fiestas mayores pasen a esa fecha, pues serían sin competencia en el mercado.

- Hay vecinos peocupados por si va a mantener las fiestas del Entroido o las va suprimir .

-No nos vamos a cargar nada, solo eliminamos a esos agentes culturales que cobraban por la organización de algún ciclo cultural, comisiones intolerables al Concello. En cuanto al Entroido me voy a disfrazar, va a ser un disfraz muy cachondo, y no voy a adelantar nada para no cargarnos la sorpresa.

-¿Cuáles van a ser esos proyectos por los que va a luchar denodadamente en los próximos meses?

-No tengo "niñas bonitas", pero hay dos proyectos que espero que estén ya al menos en marcha en el plazo de año y medio a dos años, que son el Parque Acuático Termal y las escaleras mecánicas por toda la ciudad. Son procesos lentos.

--Ha tenido que morderse lalengua apoyando muchos proyectos que había criticado.

-Claro, gobernar en coalición obliga a ceder unos y otros.

-Si sabe ceder, está preparado para las preguntas que algunos ciudadanos nos piden que le hagamos, ¿Su soltería es endémica? ¿El anillo "pa cuando"?

-(Sonora carcajada) Habrá que hacer un efecto llamada para que eso pueda producirse, pero personalmente estoy enamorado desde que tengo uso de razón.Soy un alcalde enamorado.

-¿Cómo se lleva con la Iglesia?

-Pues era una persona con mucha fe. Llamaba la atención lo religioso que era y ahora ya no, aunque sigo respetando la labor social que hace la Iglesia.

-¿Qué le gusta cuando se mira en el espejo?

-Lo que más me gusta de mí es el optimismo, porque es el que me impulsa a hacer cosas. Bien es cierto que a veces es un arma de doble filo, porque me hace ver todo de color de rosa y ese mismo optimismo me mata. Es como el oxígeno, lo necesitas para vivir, pero es también el que te envejece y te mata.

-Tiene usted un ejército de asesores, pero dicen que las opiniones que verdaderamete le importan son las de su madre ya nonagenaria.

-Bueno mi madre tiene frases lapidarias muy buenas: "Tan listo que pareces para unhas cousas e para outras tan burro", con lo cual esta expresión del rural coincide con mi opinión de que la inteligencia es algo parámetrico .

-¿Y qué le gusta menos cuando se mira en el espejo?

-Mi procrastinación (no hacer las cosas en el momento). Ahora soy más diligente. Mis errores en el pasado se deben a eso.

-¿Villano, pues, o visionario?

-Me quedo con visionario, porque veo antes proyectos y cosas que otros aún no ven.