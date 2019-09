Dos socialistas niegan que airearan un incidente policial de un compañero y él lo ve "repugnante"

Un sobre anónimo bajo la puerta del secretario provincial, una investigación de la Unidad de Asuntos Internos en una causa antidroga de Vilagarcía, con un pinchazo telefónico a un policía que llevó al terreno de la política, y de fondo la rivalidad endémica del PSOE de Ourense. El presunto caso de espionaje en el partido, en el marco del proceso de listas para las elecciones generales de 2015, se juzgó ayer en la Audiencia Provincial de Ourense. La Fiscalía solicita 2 años y 3 años y 6 meses de prisión para los dos presuntos responsables: un policía nacional ya jubilado y una aspirante al Senado en aquella época, acusados de indagar supuestamente si un posible rival interno en la carrera electoral, en liza para el Congreso hasta que dimitió al ser situado como número 4, tenía una denuncia policial (fue absuelto). El agente, Enrique R. C., se acogió a su derecho a no declarar. La exaspirante a la Cámara Alta, Teresa T. C., sí respondió preguntas -salvo al perjudicado- y defendió su inocencia. Asegura que ella no indujo al policía a que buscara el atestado ni lo aireó. "No hice una petición, pregunté si era un rumor o una realidad pero nada más. Porque si se presentaba igual sacaban esto en campaña".

"Quería verificar un rumor"

Ella, que era secretaria de acción electoral en la organización, asegura que "comenté esa conversación y a partir de ahí me centré en la campaña política. Mantuve esa conversación pero nada más. Yo no quería investigar nada, solo oí un rumor y quería verificar si era cierto o no". La fiscal subraya que ese tipo de datos son privados, considerados secretos, y mantiene que la acusada, que estaba "agobiada" por la situación política, "acudió" a su compañero policía, "que podía acceder a los atestados", y el agente presuntamente hizo las consultas. "Ambos sabían que no se podía hacer, por eso a día de hoy lo niegan", concluye la fiscal.

El perjudicado, el abogado José A. Á., defendió ayer él mismo la acusación particular. Solicita penas de hasta 6 y 7 años de prisión (mayor para el expolicía por su condición de autoridad), sumando al presunto delito de revelación de secretos que califica el ministerio público el de calumnias o, alternativamente, de injurias, cuya pena sería de multa.

El abogado de la excandidata al Senado sostiene que no indujo ningún delito porque no pidió al agente que accediera a la base de datos. Además destaca que no existió perjuicio, que no hay pruebas de una divulgación, y que el incidente era un "hecho conocido", algo que el perjudicado rebate con el argumento de que en 2011 fue el número 2 al Congreso sin que nada trascendiera.

Las testificales señalan que los supuestos antecedentes policiales de José A. Á. llegaron a ser objeto de comentario en la organización. Para las acusaciones queda acreditado que la consulta existió -Asuntos Internos verificó accesos del usuario correspondiente al agente en el sistema policial, tras las llamadas entre ambos encausados-, que los datos privados se difundieron, y que basta para constituir delito, con la mera intención de perjudicar, según estas partes. "Es obvio que el solo hecho de descubrir datos personales ya causa un perjuicio, más cuando hay personas que llaman y preguntan. Obtuvieron copia del atestado contrario a la sentencia absolutoria, que es lo que más perjuicio podía causar", expresó José A. Á. "Si tus compañeros hacen eso, imagínense".

El jefe del grupo de Asuntos Internos defendió la legalidad de la investigación relativa a Ourense que surgió de la causa de Vilagarcía. También dejó claro que la base de datos "es de acceso restringido y su uso es meramente para el trabajo policial. A nuestro juicio no había justificación para esa entrada". La defensa rebate que tampoco probaron lo contrario.

En la vista celebrada casi cuatro años después de los hechos, comparecieron varios cargos del PSOE gallego. Uno de ellos, María Quintas, ya no forma parte de la formación tras la última gran crisis del partido, con epicentro en Ourense, que resultó en la escisión del pachismo en Espazo en Común. La fiscal renunció a la declaración de otra exmilitante del PSOE integrada en el partido de nueva creación, Sandra Álvarez.

Un sobre debajo de la puerta

La diputada Pilar Cancela, que entonces ostentaba el cargo de secretaria de Organización del PSdeG, afirma que María Quintas (número 2 del PSOE ourensano en aquella época) "me dijo si podíamos hablar sobre la lista de Ourense" con Raúl Fernández, el exsecretario provincial del partido, fallecido el pasado mes de junio. "Había un sobre encima de la mesa, con indicios o informes de que A. había tenido un conflicto con la Policía. Raúl dijo que se lo habían metido debajo de la puerta. Ni toqué el sobre ni lo abrí ni sé qué datos tenía; lo aparté", afirmó la diputada.

Cancela preguntó a una de sus personas de confianza en Ourense, Alfredo García, si sabía algo. El alcalde de O Barco y presidente de la Fegamp sostiene que llamó directamente a José A. Á. para salir de dudas y preocupado por la posibilidad de "tener un lío político en plena campaña, porque preocupaba que se hiciera público, ya que Pilar Cancela me habló de que le habían dicho que el PP lo sabía". El aludido le aclaró la situación: "Me dijo que estaba cerrado y trasladé la información", manifestó ayer el alcalde. Según Cancela, "consideramos que no era relevante y en ningún caso no era determinante para que esa persona fuera en la lista".

María Quintas envió un mensaje a José A. Á. para dejarle claro que ella no había sido la causante de que él no fuera a encabezar la lista del Congreso. Le aseguró que ella no había enseñado nada a nadie de la organización. Para las acusaciones indica, de nuevo, que existía una copia o un informe del atestado del perjudicado. En respuesta a una pregunta de A., Quintas declaró que el exsecretario provincial Raúl Fernández "dijo que le había llegado que usted podía tener problemas y que los conocían otros partidos".

También declaró ayer Laura Seara. En aquel proceso de las generales de 2015 fue la aspirante más votada por la militancia para el Congreso, pero relegada por Ferraz. Molesta, habló con A. "No me dio detalles pero me dijo que fueran a por él", afirmó ayer.

Las defensas de ambos encausados solicitan la libre absolución o, en el peor de los casos, la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas por la demora del proceso. Pero fundamentalmente cuestionan la instrucción de este caso y solicitan la nulidad. Partió de una escucha al policía, investigado por Asuntos Internos por una supuesta filtración de información en un proceso en Vilagarcía de Arousa contra el tráfico de drogas, que el agente asegura que ya está archivado.

Los letrados entienden que las intervenciones relativas al presunto espionaje en el PSOE -se derivó a Ourense para la apertura de un proceso judicial independiente- no contaban con la debida autorización ni los requisitos legales exigidos. En base a la doctrina del 'árbol envenenado', afirman que todo el procedimiento es nulo. Además inciden en que no se aportaron las grabaciones para que pudieran tener acceso a ellas para cotejarlas, lo que en su opinión causa "una absoluta indefensión". La fiscal defiende la actuación de la Unidad de Asuntos Internos y la instrucción judicial. "Es lógico que pidan la nulidad porque la prueba es contundente", subrayó el perjudicado. La Audiencia Provincial resolverá el debate jurídico en la sentencia.

En su informe final ejerciendo la acusación particular, el perjudicado reprochó a sus antiguos compañeros de partido: "Me parece repugnante, y por ser mediocres merecen estar en el banquillo. Se han proclamado finalmente electos de una única candidatura, la de la condena". José A. Á. dice que el hecho de que varios alcaldes lo sondearan para ir en las listas -acabó de número 4 al Congreso pero renunció- "puso nerviosa a esta señora", en alusión a la acusada. "Tuvo miedo no sé por qué".