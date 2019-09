Miembros de Sarabela siguieron la moción cultural

Desde el balcón del público seguían este pleno algunos gestores culturales de la ciudad, entre ellos Fernando Dacosta de Sarabela. A su lado, la Policía Local.

No hubo gritos ni gestos contradictorios. El pleno dio para mucho y para nada. Poco importa el apoyo a la moción de Ciudadanos pidiendo una actuación rápida para controlar el botellón y el ruido nocturno y el daño a jóvenes que los excesos de consumo producen, si al final supuestamente los acuerdos de las mociones no se cumplen.

Dicho esto, no hubo opción a debatir la moción presentada por el PSOE pidiendo garantías de que habrá limpieza de colegios públicos, después de que la empresa concesionaria renunciara a la concesión (ya caducada). El gobierno local entiende que no había lugar a debate, pues le había concedido ese servicio de forma eventual a la segunda empresa que se había presentado en su día en el concurso.

Legal o no legal , pues oposición y gobierno local no se pusieron de acuerdo, el tema estaba resuelto y no había nada que debatir. Eso al menos dijo el alcalde, portavoz de un bipartito en el que el PP apenas se mojó. El que sale al coso a torear a la oposición, y atender los temas más espinosos es siempre Pérez Jácome. Salvo en temas que atentan contra programas gestados durante su mandato, el PP calla y otorga. Esto le valió al valiente según unos y para otros solo atrevido alcalde, quien defiende la honestidad de su grupo y a los suyos por encima de todo, el calificativo de "mano ejecutora" del PP. El flamante regidor no se arrugó: "Somos un partido independiente e influimos", dijo. A veces eso sí hay que ceder, reconoció. No dijo cuánto.