El CEIP Plurilingüe de Castrelo do Val estrenará curso con nuevo gimnasio

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ejecutó, aprovechando el período no lectivo de los meses de verano, obras de adaptación de espacios para la creación de un gimnasio en el CEIP Plurilingüe del Concello de Castrelo do Val. Precisamente la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz, acompañada de la jefa territorial de Educación, Luz Fernández Quintas, visitó el centro y comprobó 'in situ' el desarrollo de los trabajos que contaron con más de 45.000 euros.

Esta obra se ejecuta al amparo del plan anual de obras de rehabilitación, ampliación y mejora (RAM) elaborado desde la Jefatura Territorial del departamento educativo y la actuación responde a la necesidad del centro de contar con un espacio interior para la realización de actividades físicas y de psicomotricidad de los niños pequeños.

La actuación consistió en la adaptación y ampliación de un espacio en desuso, que eran los antiguos vestuarios del centro. Se eliminaron todos los tabiques de partición existentes y se picó el azulejo de las paredes, y se amplió hacia el exterior, unos 45 metros cuadrados, alcanzando una superficie útil total de casi 70 metros. También se dotó el local con nuevos acabados de suelo y paredes adecuados al nuevo uso. Con esta actuación se quiso dar respuesta a esta necesidad demandada desde hace tiempo por la comunidad educativa.