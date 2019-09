O Ribeiro aborda en un simposio la importancia del vino en el Camiño Xacobeo

La comarca de O Ribeiro acogerá los días 6, 7 y 8 un simposio que se titula "A pegada histórica do viño no Camiño de Santiago", organziada por el Consello Regulador y la Asociación Ruta do Viño do Ribeiro, como parte del programa "O teu Xacobeo", impulsado por la Xunta. Participarán profesionales de la enología, historia, geografía, arqueología, antropología y periodistas de todo España. El objetivo es analizar y promocionar la relevancia que la cultura del vino tuvo y mantiene en las diferentes manifestaciones del Camino de Santiago.

Según el presidente del ente regulador y de la Ruta do Viño Ribeiro, Juan M. Casares, "estas jornadas tienen como objetivo poner en valor la importancia histórica que el vino de O Ribeiro tuvo durante siglos en Galicia, así como destacar el papel económico de este producto en los tramos gallegos de este trayecto de peregrinación fundamental para entender Galicia como hecho universal". Apunta que O Ribeiro fue el suministrador principal no solo del vino que los peregrinos bebían para reconfortarse en Santiago sino también el que consumían a lo largo de las últimas etapas del camino".

También el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, destaca la importancia de estas jornadas para la puesta en valor de una comarca vitivinícola histórica y de sus recursos enoturísticos.

Colaboran además la Asociación de Lagares Rupestres de Portugal y de España, la Asociación de Sumilleres de Galicia, el Museo Galego do Viño, y los concellos de Ribadavia y Castrelo de Miño.