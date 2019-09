El FITO, en duda o con una "adaptación" a las circunstancias

Durante la exposición de la programación del Teatro Principal, la directora Olga Mojón, puso en la pantalla la previsión de la celebración del Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO). Un programa que se cerró a principios del verano antes de la formación de la nueva Corporación municipal. Precisamente, el grupo de gobierno del Concello de Ourense decidió no subvencionar este evento, organizado por Sarabela Teatro, "por los elevados costes y el escaso retorno económico". Armando Ojea, vicepresidente de la Diputación, pero también, concejal del Concello de Ourense, respondió ante la no ayuda que "o Concello toma unha decisión e o evento terá que adaptarse, dentro da programación, as circunstancias. Terá que facerse doutra maneira, pero bueno sobre este tema hai que falar con calma".

El diputado provincial por Democracia Ourensana añadió que "non hai contradicción entre as decisións que toma o goberno do Concello e as que toma a Deputación, neste caso a Deputación ten suficientes recursos e suficientes medios para modificar ou alterar a programación do Teatro Principal.".

Armando Ojea describió la "independencia de ambas instituciones" en cuanto a la toma decisiones en el ámbito cultural y dejó encima de la mesa la posibilidad de readaptar el evento ante la duda de su realización.