La caída de la contratación en pleno agosto golpea el mercado laboral en Ourense

Ourense no escapa al mal dato del paro registrado en agosto a nivel estatal. La tendencia a la baja en las cifras del desempleo iniciada el pasado enero en la provincia ha dado un vuelco a cierre del mes más turístico dejando 366 parados más que en julio. El golpe al mercado laboral ha sido significativo y fruto de un frenazo considerable en las contrataciones, que han bajado un 14% respecto a julio y un 3,15% en relación con el mes de agosto del año pasado. Durante el mes de agosto se contabilizaron 7.922 contratos firmados en Ourense, 1.294 menos que en julio y 258 menos que en el mismo mes hace un año.

El tiempo veraniego con el que ha arrancado septiembre no ha tenido impacto en el mercado laboral ourensano, que sólo ha visto reducidas las cifras del desempleo en el sector de la agricultura, empujado por las vendimias y la recogida de la patata. Agosto se cerró con 32 parados menos en esta actividad, mientras que el sector servicios, en el que se integran el comercio y la hostelería, cerró campaña de verano sumando 399 desempleados en Ourense. También creció el paro en la industria, con once afectados más, y en la construcción, con 9. El colectivo de personas que no han tenido otro empleo antes también se ha visto reducido este mes, con 21 personas menos anotadas en este epígrafe.

En términos absolutos, la provincia cerró el mes de agosto con un total de 17.467 parados, un 2,14% más que en julio, pero un 7,5% menos que en agosto de 2018. En un año, los registros de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), han restado 1.405 desempleos en Ourense, por lo que el dato, si se analiza en perspectiva interanual, es positivo.

Por género, el desempleo tiene rostro femenino, con 10.173 mujeres en esta situación frente a 7.294 hombres. 858 son jóvenes menores de 25 años y 1.710 no han firmado nunca un contrato. Del conjunto de parados, 1.444 son extranjeros.

Temporalidad

Con todo, el 93% de los contratos firmados en agosto tenían carácter temporal: 7.351 de los 7.922 se firmaron con fecha de caducidad y sólo 571 con duración indefinida.

También aumentan, aunque muy levemente, las afiliaciones a la Seguridad Social. Ourense es la provincia gallega con menos cotizantes, seguida de Lugo, y cerró agosto con 104.656, un total de 294 más que en julio y un repunte de 515 respecto a la cifra de hace un año. En porcentajes, la subida fue del 0,28 y 0,49%, respectivamente.

La creación de empleo avanza muy lentamente en Ourense, con un número de afiliaciones muy alejado todavía de las cifras que arrojaba el mercado laboral cuando la crisis económica todavía era incipiente. En agosto de 2009 había 109.517 cotizantes en la provincia, una cifra que empezó a caer hasta alcanar los 96.061 afiliados en enero de 2014, el peor registro en la última década. Tras tocar fondo, el dato empezó a mejorar y el volumen de afiliados ha crecido desde entonces aunque a ritmo muy lento.

En todo caso, las afiliaciones mejoran en el régimen general, pero no el de autónomos, que pierde cotizantes tanto respecto a julio como al mes de agosto del pasado año. En la provincia hay ahora 23.749 trabajadores por cuenta propia, un 2,35% menos que hace un año.