La Xunta desestima la petición socialista de cambiar de espacio la nueva terminal de bus

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, es tajante: "Las obras están en marcha y no se van a parar". El alegato se produce tras la reunión de diferentes concejales del PSOE de Ourense con una representación de ADIF para estudiar un cambio de ubicación de la nueva estación de autobuses, amén de otros temas relacionados con la infraestructura.

Rafael Villarino, portavoz socialista, explica que "falamos ca presidenta do ADIF dun cambio da nova estación de autobuses que se ubicará onde está o centro de saúde de A Ponte. Nos non queremos permitir que a cidadanía esté exposta a fumos e ruídos e que sexa perxudicial para a saúde de todos eles. Existe a posibilidade de ubicar a estación do outro lado das vías que non van ter uso".

La titular de Infraestructuras recordó el convenio suscrito "conjuntamente" por las tres administraciones -Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia y Concello de Ourense- en 2016 para desarrollar la intermodal en la actual ubicación, en la zona próxima a la estación de ferrocarril. Ante la exposición de motivos de los socialistas para la modificación de la ubicación, Ethel Vázquez arguyó que "a realidade é que hay unhas obras que están en marcha e non se van a parar. As obras realizaránse no lugar acordado coa presidenta de ADIF".

La conselleira se mostró "sorprendida" por la decisión del organismo dependiente del Ministerio de Fomento de estudiar una posible reubicación la nueva estación de autobuses tras una reunión "en privado" durante el mes de junio para coordinar los trabajos de construcción de la intermodal. Defendió que la obras estaban "iniciadas" y que "parece que queren parar as obras, non se pode decir no mes de xuño unha cousa e no mes de agosto outra cousa. Dígolle o PSOE e o ADIF que en política como na vida hay que saber o lugar que te corresponde".

Ante la pregunta si la Xunta de Galicia estudia analizar la propuesta socialista de un cambio en el proyecto, el gobierno gallego explicó que "o contrato está adxudicado, anunciado e acordado con ADIF, foi un proxecto que acordamos conxuntamente. A ubicación foi marcada en térreos de ADIF, foi proposto e consensuado por ADIF e é un proxecto que está en marcha".

La representante del Gobierno autonómico puntualizó que "son os gobernos os que coordinan os proxectos e son os gobernos os que toman as decisións. En política coma na vida é importantísimo saber onde estás en cada lugar e que che corresponde en cada momento, o PSOE está na administración".

Ethel Vázquez fue crítica con la reunión mantenida del grupo socialista con ADIF, aludiendo a sus competencias como oposición. Por parte del PSOE ourensano entienden que hay una "despreocupación" por parte del bipartito DO-PP y que "é incomprensible que nin un nin os outros presenten atención neste asuntos". Los socialistas escudan la modificación en el proyecto en una petición social para alejar la estación de autobuses del recinto sanitario.