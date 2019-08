Arreglo de los pasos de Ramón Puga y Tarascón

Natalia Álvarez, edil del Concello de Ourense, explicó que "a parte do cambio de ubicación tratáronse outros temas como os arranxos de Ramón Puga e Tarascón. A nosa sorpresa é que ADIF ten os proxectos e o orzamento para levar a cabo esas obras pero misteriosamente dende hai máis de seis meses que non se lle da o 'ok'. Hai un compromiso por parte de ADIF para asumir unhas obras cun presuposto que suman 800.000 euros que está paralizado".