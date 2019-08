El PSOE, en desacuerdo con el nuevo proyecto del Parque Robla

El grupo municipal socialista califica de "destrozo" el proyecto ideado por el Partido Popular de Ribadavia para la recuperación del Parque Robla, ubicado en pleno corazón del casco histórico.

La actuación de los proyectos básicos y de ejecución para la puesta en valor de dicho parque fue originalmente llevada a cabo por el PSOE, no obstante "no incluía en ningún momento la retirada de la fuente, sino la recuperación de todo el parque", según explica la concejala socialista, Noelia Rodríguez. "En cambio, el gobierno del Partido Popular pretende arrancar de raíz esta fuente situada en un lugar privilegiado como es este mirado", añade la edil.

A este respecto, desde el grupo socialista estiman que dicha medida "no es de recibo" y aclaran que "no permitirán que se elimine la fuente porque no existe ninguna razón por la que suponga una molestia o problemática", es más "ni siquiera hace inaccesible el paso al lugar". En la misma línea manifiestan que "no dejarán que se elimine nada que no ponga en peligro o afecte a la seguridad de los vecinos o sea algo que suponga un coste demasiado elevado para la economía de la villa".

El objetivo principal del proyecto original, según explican los socialistas, era el de "embellecer esta zona del parque, puesto que es muy visitado por su situación tan céntrica y sus hermosas vistas". Fundamentalmente la idea del PSOE llevaba consigo el empedreado de la zona, levantamiento de pavimentos, bordes, baldosas, señales y moviliario urbano, demolición de muros, instalación de luminarias led, pavimentación con granito, tarima de madera, además de la restauración y recuperación de la fuente existente con la instalación de un circuito cerrado de agua.