Jácome anuncia una Orquesta Xove para "apoyar el talento" y bonos culturales para las rentas reducidas

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Cultura, Mario González, anunciaron ayer las novedades más destacadas que incorporará la programación cultural del Concello de Ourense los próximos cuatro años y que, señalaron, dará un vuelco al concepto actual.

El modelo potencia lo que consideran programación propia de Ourense, como Samaín o los magostos, que pasan de un día de celebración, el 11 de noviembre, San Martiño, a cuatro jornadas consecutivas de actividades gastronómicas y culturales. También se abordará la creación de una Orquesta Xove "para potenciar el talento local".

Como contrapartida, y por cuestiones económicas, se suprimen las ayudas a citas históricas como el Festival Internacional de Teatro (FITO), que organizaba el laureado grupo ourensano Sarabela. "Tras analizar los datos de costes y público asistente en algunos casos, el coste por espectador es mayor que los espectáculos de Broadway", declaró el alcalde.

"Costes inflados"

También se suprime el festival Pórtico do Paraíso. Según el alcalde, son todos ellos programas "muy costosos", señaló, y cuya inversión "no tiene retorno" ni siquiera de público. Consideraban también otra carga en lo económico el Festival Internacional de Cine y ven una liberación que sea la Diputación de Ourense la que asuma la gestión del mismo en los próximos años, entidad que no entró en discusiones acerca del coste de esta cita. En este apartado, el alcalde sí ha sido coherente con sus continuas críticas a este festival cuando estaba en la oposición.

Ante la preocupación que había en el entorno cultural de Ourense por lo que el bipartito iba a suprimir o no dentro de la oferta cultural del Concello, el alcalde y el edil de Cultura adelantaron que el Concello sí mantiene su apuesta por citas como la MOTI (Mostra de Teatro Infantil), el Enclave de Cámara o el Ciclo Lírico.

Entre las novedades, Jácome y Mario González anunciaron la creación de una Orquesta Xove, que dé salida al talento ourensano, un bono cultural, que favorezca el acceso a las actividades culturales a los vecinos de rentas más reducidas (parados, estudiantes y pensionistas), o un convenio con artistas locales que garantizará que cada semana un artista de la ciudad de las diferentes modalidades escénicas actúe ante el público de Ourense.

Samaín y Santa Compaña

Se mantendrá la programación que se venía realizando, básicamente orientada a colegios y niños e incorpora un nuevo apartado para adultos, A Santa Compaña, una procesión que recorrerá las calles de la ciudad, con diferentes grupos que saldrán desde diferentes puntos para confluir en la Plaza Mayor.

San Martiño

Explicaron que dará un impulso a esta fiesta, que es la que más identifica a la ciudad. Se extenderá durante cuatro días: del 8 a 11 de noviembre. Se instalará una gran carpa en la Plaza Mayor, que será el centro de las actividades programadas, con conciertos todos los días, desfiles, y cuentos de taberna.

En el magosto participarán las cuatro denominaciones de origen ourensanas y habrá productos típicos de la tierra, así como una promoción de los menús típicos de San Martiño, después de llegar a un acuerdo con la Federación Provincial de Hostelería.

Semana Celta de Ourense

Asimismo, el nuevo gobierno bipartito instalará una carpa temática en la explanada de As Burgas que mostrará "Un viaje al Mundo Celta", y que será el primer paso para poner en marcha la Semana Celta de Ourense.

Nadal

Según Mario González, la idea más importante para las fiestas navideñas es "sacar la fiesta a la calle". Así, se representarán en cinco puntos de la ciudad escenas del belén a tamaño natural, con actuaciones musicales para ambientar y con un recorrido guiado para que se puedan visitar.

Bono cultural

Se creará un bono cultural "que fomente el acceso a las actividades culturales de las personas de las clases menos favorecidas: personas desempleadas, chicos estudiantes y pensionistas con rentas bajas" .

Orquesta Xove de Ourense

"Después de iniciar conversaciones con el Conservatorio de Ourense, quien apoyó la iniciativa con satisfacción, se creará una Orquesta Xove que dé salida a los talentosos nuevos músicos que se forman en la ciudad", indicó ayer el Concello de Ourense en la presentación de su modelo cultural.