El Gobierno de Xinzo apremia a Medio Rural para convocar la Mesa da Limia

El grupo de gobierno de Xinzo de Limia compareció ayer para tratar la problemática que afecta al sector primario y a la defensa de las aguas de la comarca. A este respecto, la alcaldesa del municipio, Elvira Lama, respondió a las críticas del PP sobre el hecho de que desde el Ayuntamiento se hubiese dado permiso a la instalación en la última feria de una mesa de recogida de firmas de la plataforma Auga Limpa Xa. "Se hizo por imperativo legal y cuenta con los informes preceptivos de la Policía Local y del departamento de Tesorería y Jurídico del Ayuntamiento", aclaró la regidora. En el mismo sentido añadió que "este grupo de gobierno tiene claro que la solución no es silenciar a quién denuncia, sino ponerse todos del mismo lado en la defensa del sector agroganadero y de la calidad de las aguas".

En segundo lugar, la convocatoria urgente de la Mesa da Limia que los populares piden en su escrito "no le corresponde al GDR A Limia-Arnoia", según explico la alcaldesa, sino a la Consellería de Medio Rural. Además, el grupo de gobierno también publicó en la página web del Ayuntamiento los resultados de las analíticas de aguas, tal y como le instaba a hacer el PP. "No obstante, no es esa agua la que está en cuestión, la problemática es otra y los populares lo saben bien", subrayó Elvira Lama. Por último, también invitó al resto de ayuntamientos de la comarca a adherirse a la moción de la Mesa da Limia.

Asimismo, la regidora subrayó que "ya iniciaron contactos con las distintas administraciones y empresas del sectro agroganadero".