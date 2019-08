Firmas para regenerar los ríos provinciales

El grupo medioambientalista Augas Limpas Xa! está llevando a cabo una serie de recogida de firmas para concienciar a la sociedad de la importancia de tener en buen estado los ríos de Ourense. Para ello, se desplazan hacia núcleos urbanos para mostrar la contaminación en primera persona. Ayer tocó Celanova. Daniel, uno de los representantes, es claro: "Nosotros no estamos en contra de la actividad ganadera, pero hay que regularla de cierta forma, no pedimos tampoco que se reduzca, pedimos que se mejore en el aspecto de la contaminación. No puede ser que lleguemos a Europa a hablar con el comisario de Medio Ambiente y que se asuste por los níveles de nitratos que tenemos".

700 personas en Celanova firmaro en apoyo para que se produzcan medidas, con carácter de urgencia, que den salubridad a las aguas de los ríos de Ourense. En Bande fueron 400 apoyos y la semana pasada en Xinzo fueron otras 700 hasta que se produció un escrache. "Entendemos que moitos gandeiros se poidan ver afectados ou que crean que se poden ver pero non é así, nós o que queremos é que todos melloremos con estas medidas, para eles tamén serán boas".

La situación de la petición de firmas en una feria levantó un gran revuelo con una concentración de ganaderos que hizo interrumpir la actividad del colectivo.

Según los representantes medioambientales los índices de contaminación en el embalse de As Conchas son muy preocupantes, no solo para paliar la situación si no para revertir un estado que se antoja difícil de remediar.