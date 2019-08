"A historia de Verín en 100 obxectos" ya puede ser adquirida por los interesados

Los interesados en adquirir un ejemplar de la obra "Historia de Verín en 100 obxectos" ya pueden hacerlo en el Museo Claustro Mercedario o en la Biblioteca municipal de Verín. Se trata de una iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Verín que pretende contar, de un modo diferente, la larga historia común y las particularidades de los ocho ayuntamientos que forman parte de la comarca de Monterrei, a través de 100 objetos que definen su identidad cultural.

La idea parte de la publicación "A history of the world in 100 objects" del British Museum y que acerca no sólo las diferentes etapas históricas, sino también a aspectos de la economía, la sociedad, los ciclos festivos, los personajes, la vida cotidiana, el arte... Todo esto materializado en un ciento de piezas que los simbolizan y acompañadas de la explicación de Alberte Reboreda Carreira y Nieves Amado Rolán, autores del libro y perfectos conocedores de la comarca de Monterrei y su capitalidad.

Verín cuenta hoy en día con una estudiada oferta divulgadora de los elementos que conforman su identidad, desde sus preciados balnearios hasta los elementos arqueológicos o enológicos que alberga el Museo del Claustro Mercedario. Este libro, "A historia de Verín en 100 obxectos", es una obra magna, erudita y accesible que pretende hacer disfrutar a los lectores de un acercamiento al pasado de la comarca, a la vez que servir de ayuda para que cada cuál construya su propia lista de objetos definitorios de su identidad personal, según apuntan sus autores.

"El libro busca ser la piedra maestra de un proyecto que tiene como fin la recuperación cultural y la puesta en valor de la identidad cultural de la villa y de la comarca para construir una base sobre la que asentarse y caminar hacia el futuro," según explico Gerardo Seoane, el regidor de Verín.