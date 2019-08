Javier T. "Pasas de 4 a 10 copas y no sabes cómo parar"

El Grupo 24 horas Ourense de Alcohólicos Anónimos celebra este año su 84 aniversario. Reciben a diario llamadas y visitas para asesorar en materia de información a familiares y personas con problemas con el alcohol. Pero también ejemplifican con su propia experiencia que es un pozo del que se puede salir. Javier T. toma la palabra después de un tiempo en la asociación.

-En la sociedad en la que vivimos donde fiesta es sinónimo de alcohol, ¿cómo se comporta un alcohólico que no bebe?

- La labor que tiene el grupo es muy eficaz. A partir de testimonios y de concienciar establece una serie de comportamientos para el control a la hora de socializar en ese tipo de eventos.

-Y ¿cómo se hace eso?

- Te puedo hablar desde mi propia experiencia. Yo era una persona que me emborrachaba directamente, mientras mis amigos y compañeros paraban de beber, yo seguía y seguía. A día de hoy y tras un tiempo en el grupo he ido a bodas de amigos y familiares, fiestas y otro tipos de eventos donde el alcohol estaba presente y ni se me pasó por la cabeza el probar una gota. Socializo con todo el mundo y no necesito beber para entablar una conversación

- En Galicia, hay muchas fiestas, y Ourense, en particular también tiene una gran variedad.

- Sí claro, pero no tiene nada que ver. Yo puedo ir a ciertas fiestas donde el alcohol no es el protagonista, pero no se me ocurre ir a una fiesta donde el vino tiene un espacio importante o a ciertas fiestas locales con bebida de por medio.

- Y, ¿antes? ¿Cómo era su vida?

- Era y soy una persona normal, con mis estudios, mi familia, mi trabajo, pero tenía un problema con el alcohol. Tenía una vida normal pero estaba algo confuso. Mientras los demás sabían controlarlo yo no, y no sabía porqué. Me metía en problemas y hacía animaladas.

- ¿En el alcoholismo hay estereotipos?

- Pensaba que sí, pero no. Desde que estoy en el grupo se ve a gente de todo tipo la verdad. Gente de buena posición, de todas las edades y de todas las religiones. Antes creía que sí, que sí que había ciertas características que indicaban que una persona era propensa a beber. Por ejemplo las rojeces de las mejillas en la cara o incluso, siento la palabra y que no se me mal interprete, los vagabundos. Ahora no, ese estereotipo se ha borrado.

- ¿Cómo se detecta que se tienen problemas con el alcohol?

- Desde nuestra perspectiva, entendemos que hay dos síntomas que indican que se padece alcoholismo. Lo primero son las 'lagunas mentales'. Pierdes la noción del tiempo, es como si tu cuerpo adquiriera una velocidad crucero, o mejor aún un piloto automático que lo haga funcionar. Estas lagunas mentales se provocan una vez se empieza a beber y tienes que seguir bebiendo. El otro síntoma es que no encuentras límites al alcohol que te tomas. Te vas autoengañando... (respira), tienes esa compulsión a seguir bebiendo y la tendencia a pensar que estás bien. A beber 10 copas en vez de cuatro y tras esa ingesta llegan los problemas.

- Parece que está contando su propia historia...

- Sí. Lo hago con otras personas que tienen problemas de alcohol cuando llegan al grupo. La primera atención es importante y exponer un testimonio propio ayuda a ver las cosas de otra manera.

- ¿Qué le dicen en esa primera toma de contacto?

- Les preguntamos cómo se encuentran, por qué beben...

- ¿Y si no lo saben?

- Es que muchos de ellos no saben ni por qué beben. Si lo supieran habrían parado. Muchas personas llegan al grupo bebidas o con resaca, son personas que están confundidas. A mí me pasó lo mismo y es lo que intento transmitir a todas las personas del grupo. El tema del alcoholismo es un asunto muy complejo. La persona que lo padece es la última en darse cuenta de la degradación que está padeciendo y que está sufriendo.

- ¿Aunque se lo estén diciendo?

- Un alcohólico no es consciente ni aunque se lo repitan. Tiene que darse cuenta el mismo. Hay veces en las que tus amigos te dicen que te estás pasando y te autoengañas con que controlas.

- ¿El botellón induce al alcoholismo?

- Es una forma de beber que tiene la gente. El botellón no tiene porque traducirse en alcoholismo. Un ejemplo claro es que hay personas que hacen botellón que saben parar. Esa es la clave para no tener problemas con el alcohol. Sin embargo, volvemos a los límites, ponerse límites o saber cuál es el de cada uno es muy importante.

- ¿Influye la personalidad y la educación?

- Claro que influye. Cada persona es diferente y vive de forma distinta. Puedo decir que yo en alguna comida familiar necesitaba dos copas de vino para tener la seguridad suficiente para entablar una conversación con mi familia.

- ¿Cómo trabaja el Grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos?

- Nosotros tenemos una forma de trabajar que son reuniones, pero a las que nosotros le llamamos juntas. Hay dos tipos, el primero es aquel en el cual el formato es abierto, es decir son charlas en cualquier sitio, por ejemplo, en centros educativos. La otra junta la llamamos 'alcohólico para alcohólico' es una forma de sentarse y hablar de experiencias propias. Es un concepto que llega muy bien a las personas con problemas porque escuchan testimonios directos y eso impacta.

Atención 24 horas

El Grupo de 24 horas de Alcohólicos Anónimos atiende llamadas y visitas durante las 24 horas y los siete días a la semana en la calle Jesús Soria. Son más de 100 voluntarios que se intercambian las guardias para dar un servicio gratuito a aquellas personas que padecen alcoholismo. También tienen a disposición un teléfono para que todos puedan recibir asesoramiento directo.

El idilio de Javier T. con la bebida acabó un domingo de resaca, después de pasarse como otra noche cualquiera. Rechaza comunicar el tiempo que lleva sin beber, pero admite que "más de diez años".

Y añade: "Si aquel domingo de resaca el grupo estuviera cerrado y tuviera que esperar al lunes para ir, no creo que hubiera arreglado mi situación. Seguiría bebiendo".