Jácome subasta los dos coches oficiales y hará uso del taxi: "Hay que promover el transporte público"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció ayer que va a prescindir del coche oficial y que en sus movimientos por el casco urbano él y sus concejales van a optar por utilizar taxi. Cuando se trate de viajes de largo recorrido, recurrirán a otro tipo de transporte colectivo como el tren o el avión. Por eso y como primera medida saca a subasta dos coches oficiales.

Los vehículos que salen a la puja son el Audi A-6, todo un veterano de matrícula 8347 DCV y con 15 años como vehículo oficial, adquirido en la etapa del alcalde Cabezas, y un Opel Vectra. Esto unido al reciclaje de chóferes del concello "nos va a permitir ahorrar más de 20.000 euros al año", calcula el regidor, que compareció ayer ante la Casa Consistorial, para anunciar este "nuevo enfoque de la movilidad en Ourense" y lo hizo al lado del Audi que sale a subasta.

"Cuando el alcalde o los concejales tengamos que desplazarnos, vamos a hacer algo distinto, y por eso cancelamos los dos coches oficiales, el Audi que era para viajes largos y el Opel Vectra para viajes por la ciudad, que mantenía a algún chófer esperando junto al parque móvil, la mayoría del tiempo sin hacer nada. Eso era un gasto excesivo", considera.

El presidente de la Asociación de Taxistas de Ourense, Francisco Javier Álvarez reconoce que "hemos presentado esta propuesta de potenciar el transporte público a cada alcalde que llega al Concello, y es la primera vez que parece que la van a tener en cuenta. En septiembre mantendremos la primera reunión oficial".

Por su parte Gonzalo Pérez Jácome asegura que a partir de ahora, los viajes largos, como el que ya hizo a Madrid "se harán en transporte público, tren o avión, y en los que son en la ciudad, calculamos que va a salir más barato el taxi, porque se carga el viaje en cuenta, y se ahorra todos los demás de mantenimiento de vehículo y chófer, mucho más caro", apuntó.

Campaña uso del taxi

También avanzó que esto irá unido "a una campaña del uso del taxi en Ourense. La gente infravalora este servicio cuando puede ir por ejemplo al CHUO en taxi por 6 euros, y si uno aparca durante varias horas en el parking del hospital, va a dejar 10 o 14 euros", indicó Pérez Jácome, que considera que "el hecho de que nosotros utilicemos este servicio público va a ser un ejemplo magnífico".

Con su particular verbo señaló que "muerto el perro, muerta la rabia, por eso nos vamos a desprender de ambos coches, que en el caso del Audi es de la época Cabezas y ha atravesado todos estos alcaldes". Reconoce que algún chófer habrá que dejar para los jefes de servicio. El Concello disponía de cuatro chóferes oficiales; uno se jubiló, otro lo hará en pocos meses "y nos quedan dos en activo", adelantó el regidor, de los cuáles uno será el que quede en el puesto y el otro puede ir a otro servicio "de hecho ya había trabajado en el cuidado de las termas". Lo que no quiere es "seguir con personas que no tienen carga de trabajo, como pasaba con algunos chóferes. Eso vamos a reorganizarlo", concluyó.