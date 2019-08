El gobierno local va a contratar a 50 interinos, entre ellos abogados y arquitectos

Entre las medidas que ya tiene en marcha el gobierno local según adelantó ayer el alcalde, está la incorporación de 50 interinos, con dotaciones entre ellos de plazas de abogados (con contratos de dos años), ingenieros o arquitectos, para paliar esas deficiencias en los diferentes servicios.

Mientras por un lado se contratan estos eventuales, se van a mirar con lupa a esos otros interinos que no fueron contratados por el bipartito, "muchos de los cuales entraron por la puerta de atrás", señaló Gonzalo Pérez Jácome.

Como hay que sacar a concurso plaza para regularizar esa situación, cabe la posibilidad "que entre gente nueva o los mejores" señaló si aprueban ese proceso de oposición. Aprovechó nuevamente para criticar al jurídico interino contratado en su día por el PSOE, quien "lleva diez años de forma provisional en el puesto".

Ayer por su parte los ediles del PSdeG-PSOE aprovecharon para "pedir respeto al alcalde sobre los funcionarios e interinos del ayuntamiento y exigir al grupo de gobierno del Partido Popular que se pronuncien públicamente sobre las continuas manifestaciones del alcalde sobre trabajadores municipales nombrándolos y señalándolos de manera personal"

Compatibilidad

Entre la batería de preguntas al alcalde, salió el tema de su compatibilidad para cobrar dedicación exclusiva como regidor (más de 63.000 euros netos al año) y ocuparse de su empresas privadas. El tema irá de nuevo al pleno, "aunque no era necesario, lo hacemos por transparencia pues hay divergencias entre los jurídicos pero muchos dicen algo que no entienden estos del PSOE, ni Cs ni del BNG y es que si tienes una compatibilidad, puedes tener otros ingresos si no te ocupa tiempo" afirma Jácome.